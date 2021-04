MasterChef Celebrity 2: Germán Martitegui sorprendió a María O'Donnell con un apodo bizarro

Germán Martitegui sorprendió a María O'Donnell con un inesperado apodo.

María O'Donnell es la alumna más aplicada de MasterChef Celebrity 2 y eso a veces irrita a sus compañeros y a los fanáticos del reality de Telefe. A contramano de la voz popular, su actitud sorprende de manera positiva al jurado, de tal manera que Germán Martitegui se animó a ironizar e inventar un apodo bizarro para referirse a la comunicadora: "Ametralladora O'Donnell".

En la gala de eliminación del domingo, los participantes tuvieron que recrear tres tipos de pasta guiados bajo el ojo experto de Donato de Santis y, fiel a su estilo, María O'Donnell aprovechó para anotar con exactitud todos los trucos para lograr perfección en su receta. Pero si hay algo que jamás se vio venir fue la actitud irónica que tuvo Germán Martitegui cuando visitó su isla de cocina.

"Ametralladora O'Donnell, pregunta tras pregunta, una atrás de la otra. Ta, ta, ta, ta", le dijo el dueño de Tegui en tono de humor, para sorpresa de la periodista. Luego, detalló que O'Donnell siempre tiene sus propias técnicas a la hora de cocinar: "No pasa desapercibida, está pelando los tomates".

Concentrada por la difícil noche de pastas, la periodista le consultó a Donato cómo estaba su masa y él le advirtió que la sentía un poco blanda, motivo que la dejó más tranquila. No como a Gastón Dalmau, quien tuvo que lidiar con una masa complicada que casi lo deja fuera de juego. No obstante, María O'Donnell optó por ser buena compañera y ayudar al ex Casi ángeles con el armado de la pasta -a ambos les tocó la más difícil, anillos entrelazados como si fueran trenzas, los cuales suelen usar los italianos para las bodas, en símbolo de unión- y sacándolo de un grave apuro.

La gala terminó con Hernán "El loco" Montenegro eliminado, tras las sospechas de que Dani "La Chepi" se iría. "Gracias a toda esta gente. Gané cuando entré. Mis nietos me vieron jugar acá y eso es lo que les quiero dejar. Lo que nunca tiene que faltar es la sorpresa y las ganas de jugar", destacó, entre lágrimas, ante el jurado.

Al momento de despedirlo, los expertos sólo compartieron elogios para uno de los participantes más aplicado de la competencia. "Te bancaste un montón de cosas. Nos enseñaste constancia y no darte por vencido. Por eso, te felicito", destacó Donato De Santis. Por su parte, Damián Betular le dijo: "La sensibilidad siempre la trasmitías en tus platos. A veces sale bien o sale mal, pero fue un placer conocerte. Desde el primer día, una gran persona en este reality".