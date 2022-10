Martín Lousteau reveló una intimidad sobre Carla Peterson: "Bastante molesta"

Martín Lousteau expuso a Carla Peterson en televisión al contar un detalle sobre su vida íntima.

Martín Lousteau expuso un secreto sobre Carla Peterson, con quien se casó en 2012. Luego de casi diez años casados, el actual senador contó cuál es el gran defecto que tiene su esposa en la vida privada. El referente de la Unión Cívica Radical confesó que su pareja en la vida real es completamente opuesta a cómo se la ve en su rol de actriz. Después de tantos años de convivencia, finalmente descubrió cuál es su manía más extraña.

Carla estuvo como invitada en Cortá por Lozano (El Trece), el programa conducido por Vero Lozano, y Lousteau le mandó un video sorpresa a su esposa para mandarla al frente. "Vero, vos la conocés a Carla actuando, todo el mundo sabe cómo es. Es súper concentrada, enfocada en lo que hace, en un escenario sabe donde está absolutamente todo y tiene el control de todo... Pero en casa no es igual, y en nada es más claro que en su teléfono", comenzó el mandatario.

Y reveló la extraña costumbre que tiene Peterson: "Hay un montón de personas que no pueden estar ni un minuto separadas de su teléfono móvil. Carla al minuto que se separó del teléfono, ya no sabe dónde quedó". Losteau explicó que además, la actriz instaló una aplicación que activa una alarma cada vez que se pierde, para poder encontrarlo fácilmente.

"Dos o tres veces por día, empieza a sonar esa alarma, que es bastante molesta, y puede ocurrir en cualquier instancia. Podemos estar apunto de comer, pero ella no encuentra el teléfono. Podemos levantarnos temprano o estar durmiendo y sigue sonando", se quejó Lousteau.

Lejos de negarlo, Carla se hizo cargo e incluso se rió de sí misma. "Le mando un beso y después vamos a charlar en casa. Porque él no le puso el sistema y alguna vez lo pierde. Lo he encontrado en el cajón de las bombachas, porque en la mañana cuando me visto para ir al colegio, lo dejo ahí... Le he llegado a poner fundas flúor", confesó la actriz.

El incómodo momento de Carla Peterson en los Martín Fierro

Carla Peterson estuvo en Los Mammones (América TV) y reveló la situación vergonzosa que vivió en los premios Martín Fierro años atrás, cuando ganó por su papel protagónico en la novela Lalola. “Ahí veíamos cuando recibías el Martín Fierro, uno de los tantos, que te la chapás a Nancy Dupláa y te olvidás de tu familia, no le agradeciste a nadie”, le recordó Jey Mammón mientras pasaban un video en pantalla.

“Un desastre, no me hagas acordar. La verdad que la pasé mal. Me puse muy nerviosa, eran muchas cosas, y me olvidé como nunca y después me quería matar”, contó la actriz. Lo que más vergüenza le dio de esta situación es que al lado suyo estaba su marido, y aunque al momento de recibir el premio lo celebró dándole un beso, se olvidó completamente de darle las gracias. “No se lo dediqué, qué horror, qué vergüenza. No me perdono”, se lamentó.