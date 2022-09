Marley frenó La Voz Argentina para hablar de CFK y sorprendió a todos: "Ojalá"

Marley frenó el programa para hablar sobre Cristina y sorprendió a todos. La vicepresidenta fue apuntada con un arma en la puerta de su casa, ubicada en Recoleta.

Marley se tomó unos segundos en el aire de La Voz Argentina para reflexionar sobre el atentado a Cristina Kirchner. El conductor decidió expresarse tras lo sucedido, y después de la cadena nacional en la que Alberto Fernández decretó feriado para este viernes 2 de septiembre.

Luego de que el presidente Alberto Fernández finalizara la cadena nacional, Marley retomó la conducción de La Voz Argentina y expresó las siguientes palabras: "Ya estamos nuevamente, venimos de cadena nacional. Todos estamos en contra de la violencia que está sucediendo en este país y ojalá encontremos la paz en la Argentina".

El conductor de La Voz Argentina llamó a la reflexión y sus palabras fueron escuchadas por miles de televidentes que se encontraban viendo el programa de Telefe en vivo. Marley se sumó a una larga lista de famosos que se solidarizaron con la vicepresidenta de la Nación y alzaron sus voces para que estos episodios no vuelvan a ocurrir.

El repudio de los famosos al intento de magnicidio a Cristina Kirchner

El intento de magnicidio a Cristina Kirchner dejó un sinfín de secuelas que aún siguen vigentes en la memoria de la sociedad. Frente a esta situación, varios famosos se hicieron eco de la situación y utilizaron sus redes sociales para repudiar completamente lo sucedido.

La conmoción por el hecho ocurrido pasadas las nueve de la noche del jueves 1° de septiembre fue compartido por personalidades del espectáculo y la televisión. Jorge Rial, Iván Noble, Luciana Salazar, Florencia de la V, Gonzalo Heredia, Nik, entre otros, se expresaron mediante Twitter.

"La bala no salió, pero ya había sido disparada desde la política y los medios que la cargaron durante años. Solo faltaba el dedo asesino. Lo encontraron. Ya nada será igual", precisó Rial, quien anticipó una importante cobertura en su programa Argenzuela por C5N. "Solidaridad con la vicepresidenta Cristina Fernández. Repudio total al hecho y urgente investigación de la justicia sobre el responsable", escribió el dibujante Nik.

Por su parte, Luciana Salazar también se mostró anonadada por la situación: "Este país no deja de sorprendernos constantemente y lo peor es que casi siempre con cosas negativas. Es lamentable todo lo que sucede. Un respiro, algo positivo. Por Dios". Al mismo tiempo, el actor y bailarín Flavio Mendoza dijo: "Terrible lo que vivió la señora vicepresidenta. Basta de violencia, más unión, solo el amor, comprensión no va a salvar. Esto no está bien. Necesitamos paz".