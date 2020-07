Mariano Iúdica relató una sorpresiva anécdota protagonizada por su esposa, Romina Propato, y el mismísimo Mick Jagger. Sí, el cantante de The Rolling Stones. ¿Qué fue lo que manifestó? Al aire de Polémica en el Bar, reconoció haber vivido una experiencia que debió tratar con un profesional.

“Fue terrible lo que me pasó. Soñé que Romina me dejaba por Mick Jagger. Y era tan vívido y tan real que me mató. Ella estaba con él y me decía… qué se yo, se iba con él. Lo tuve que hablar en terapia porque fue tremendo”, sentenció Iúdica, ante la atenta mirada de sus compañeros.

Acto seguido, manifestó: “Además, si era Alcides, qué se yo… la podés pelear… Pero con Mick Jagger estás en el horno total, no podés hacer nada ni aunque quieras. Era derrota segura”.

En ese instante, el panel del programa emitido por América TV comenzó a hablar sobre temas relacionados a las infidelidades. "Cuando hay una infidelidad, la culpa es del hombre y no de la mujer, a la que siempre quieren dejar como una buscona“, enfatizaron Jey Mammón y Luciana Salazar.

Del otro lado de la vereda, Gastón Recondo pronunció su postura: “Si hay el infiel sabe que si la persona está en pareja y aún así le da para adelante, entonces se merece una visita y un encare para preguntarle 'che, qué estás haciendo'”.