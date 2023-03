Marianela Mirra se sacó contra Marcos de Gran Hermano: "¿Ya son parientes?"

La ganadora de Gran Hermano 2007 se pronunció sobre la reciente final del reality show. Marianela Mirra apuntó contra Marcos Ginocchio, el ganador de la última edición.

Marianela Mirra se pronunció en sus redes sociales sobre la victoria de Marcos Ginocchio en la décima edición de Gran Hermano en Argentina. La concursante que se consagró campeona del show de Telefe en 2007 dio a conocer su postura ante la reciente decisión del público televisivo.

"Me aburren. Esta cuenta vuelve a ser privada. Ni me hace feliz ni tengo por qué llorar porque un tal 'Marcos' gane GH. Yo tuve un momento único en la historia, lo viví y disfruté a lo grande, hoy mi vida es más que eso", escribió Mirra en una de sus historias de Instagram, harta de las críticas por pronunciarse sobre Gran Hermano.

Mirra utilizó otra de sus historias de Instagram para referirse a la final de GH y arremeter contra Marcos, sobre quien ha tenido fuertes declaraciones en los últimos meses. "Cómprense una vida bebes, ah cierto, ¿qué ganaron ustedes? ¿Ya son parientes del primo? Ja ja besos!", cerró la exparticipante de Bailando por un Sueño.

La revelación de Juliana de Gran Hermano sobre cuánto puede ganar en redes

"Yo no era influencer ni nada por el estilo. Es algo muy loco. Está bueno porque es algo que está al alcance de la mano. O sea, con un poco de fama y un poco de seguidores conseguís un montón de cosas", comentó la pareja de Maxi dentro de la casa de Gran Hermano, en diálogo con María Laura Santillán en Infobae. La joven aseguró ser influencer lleva mucho trabajo y detalló actividades que debe hacer y que no se ven. "Si realmente le ponés pilas y te dedicás solamente a eso, sí. Yo no me estoy abocando puramente a eso, pero creo que si una influencer se dedica solamente a eso, me animo a decirte que podés llegar a hacer 1 millón por mes", agregó Juliana.

Además, la joven contó si volvería a entrar a Gran Hermano y soltó: "Soy muy sagitariana, muy libre, me gusta viajar mucho. Lo tomé en su momento como parte del show del reality, me encantó la experiencia, pero tanto tiempo de encierro. No creo que pudiese volver a ingresar a un GH. En algún momento me lo planteé: si hubiese algún Gran Hermano de famosos tal vez puede llegar a pasar. Pero no lo sé".