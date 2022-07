Mariana Brey reveló la extraña enfermedad que le diagnosticaron: "Me sentí muy mal"

Mariana Brey brindó detalles sobre la enfermedad que le diagnosticaron tras su descompensación en Socios del Espectáculo.

Mariana Brey preocupó a sus seguidores al ausentarse del panel de Socios del Espectáculo (El Trece). Ahora que ya pasó el momento, se supo que sufrió una fuerte descompensación que incluso llegó a producirle pérdida del equilibrio.

Karina Iavícoli, compañera de Brey en el programa, contó que su colega ya llevaba varios días descompuesta y con síntomas muy extraños. Al llegar al set, la producción la maquilló para salir a escena pero le fue imposible: era tan intenso su mareo que ni siquiera podía estar de pie. Finalmente, llamaron a una enfermera para que la asista y su pareja la pasó a buscar.

Lo primero que pensaron sus compañeros, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, fue que Mariana estaba embarazada ya que en un momento se levantó a vomitar. "No, chicos, no. No está en los planes. Creería que no", respondió la mediática. Y explicó con lujo de detalles cuál fue el diagnóstico que le dieron los médicos.

"Me sentí muy mal a la mañana. Hice mi rutina, llevé a los chicos al colegio, pero sentía que perdía el equilibro. Tenía una sensación de mareo fuerte, de náusea”, explicó Mariana Brey. “Volví y me tiré a dormir un ratito. Cuando llegué acá, no llegué ni a maquillarme y me vio la médica", continuó la panelista.

Después de examinarla, los médicos encontraron la explicación a sus síntomas. "Me hicieron una maniobra en el cuello, es leve. Fui al Británico y ahí me vio una prima que es otorrinolaringóloga. El nombre es vértigo posicional. El déficit de vitamina D en el cuerpo provoca esto, además del estrés y me dijeron que se puede volver a repetir", cerró Brey.

Qué es el vértigo posicional, la enfermedad que le diagnosticaron a Mariana Brey

Los otolitos son una especie de piedritas de carbonato de calcio que se encuentran dentro del oído para regular el equilibrio. Cuando se desacomodan, caen en un lugar incorrecto y provocan episodios de vértigo, que pueden generar síntomas muy molestos tales como mareos, náuseas, vómitos, pérdida del equilibrio y aturdimiento.

El vértigo posicional debe ser diagnosticado por un profesional mediante un diagnóstico por imágenes o con la maniobra de Dix-Hallpike. A través de este método, el médico acuesta al paciente en una camilla con su cabeza girada a la derecha y lo mueve hacia un ángulo muy específico con la intención de acomodar los otolitos. Casi siempre el vértigo es benigno, pero si los médicos tienen sospechas, harán exámenes para evaluar si el vértigo puede ser provocado por algún trastorno cerebral.