Marcelo Tinelli ya piensa en América TV: a qué participantes de Gran Hermano llamó para Showmatch

Marcelo Tinelli está preparando el Bailando por un Sueño para América TV y dos ex participantes de Gran Hermano podrían llegar a su programa. De quiénes se trata.

Marcelo Tinelli llegó a América TV como gerente artístico y conductor de Showmatch y Bailando por un sueño. Es por eso que se encuentra en pleno armado de toda la producción de los programas y está al caer la llegada de dos ex participantes de Gran Hermano que fueron figuras en el transcurso del reality show por la pantalla de Telefe.

Tras las declaraciones de Tinelli en LAM, programa conducido por Ángel De Brito, algunos de los que formaron parte de la edición 2022/23 de GH pararon las antenas para evaluar si van a ir a trabajar o no con "El Cabezón". "Me encantaría tener a los participantes de Gran Hermano. Algunos me encantan", había dicho.

Se trata de Walter "Alfa" Santiago y Julieta Poggio, sobre quienes expresó su deseo de tenerlo en América TV. "A 'Alfa' me gustaría mucho tenerlo", dijo. La joven de 21 años reveló el interés de Tinelli y remarcó que le gustaría estar en Bailando por un sueño en el programa Biri Biri por República Z.

En cuanto a "Alfa", el hombre de 61 años dialogó con Nara Que Ver por El Nueve y aceptó la invitación del conductor. "Soy el mismo loco de siempre, pero mi vida cambió rotundamente, no puedo ir a ningún lado. Lo de Marcelo es verdad, se contactó, quiere tenerme con él, no se de qué manera, pero quiere tenerme. Es muy fuerte que me pase esto a esta edad", destacó.

El drama familiar que reveló Marcelo Tinelli

Finalmente se confirmó la llegada de Marcelo Tinelli a América TV, tras algunos rumores que aseguraban su alejamiento del canal de Daniel Vila. En este contexto, brindó declaraciones a LAM, programa conducido por Ángel De Brito, y recordó algunas situaciones personales que lo hicieron emocionar.

"Lo viví muy poco, pero a mi papá lo extraño mucho. Lo viví diez años nada más de mi vida. Me hubiera encantado que él pudiera ver algo de lo que yo hice", expresó. El padre de Tinelli que se llamaba Dino Hugo, falleció por cirrosis a los 38 años. "El Cabezón" contó que era periodista deportivo y tenía una florería en Bolívar, su ciudad natal.

Frente a esta trágica situación que ocurrió cuando tenía 10 años, su mamá, María Esther Domeño, tomó la decisión de no volver a vivir más en Bolívar y se mudaron a Capital Federal. Allí fue cuando reveló quién fue el gran amor con el que se refugió años más tarde luego de ese mal momento.

"Volví después de mucho tiempo, cuando me puse de novio con una chica de Bolívar, con Alejandra, a los 19 años. Para mí fue todo un tema", confesó sobre Alejandra Garayalde, su primera pareja que hasta el día de hoy la recuerda. Además, expuso que su madre tuvo una depresión que desembocó en esquizofrenia. Estas situaciones personales sorprendieron al mundo del espectáculo, teniendo en cuenta que no se sabe mucho del pasado de Marcelo Tinelli.