Marcelo Tinelli vs. La Voz Argentina: quién ganó el rating del martes 9 de agosto

Canta Conmigo Ahora y La Voz Argentina tuvieron una dura batalla por el rating durante la jornada del pasado martes 9 de agosto. Quién ganó y cómo les fue a los programas conducidos por Marcelo Tinelli y Marley.

La batalla por el rating en la TV argentina es muy dura. Y si hay dos programas que compiten cabeza a cabeza son Canta Conmigo Ahora y La Voz Argentina, dos ciclos que tienen a Marcelo Tinelli y Marley en la conducción, respectivamente. Pero, ¿quién ganó la jornada del pasado martes 9 de agosto?

Durante la emisión, el programa de El Trece recurrió a la presentación de diversos invitados que deben lucirse en el escenario para convencer a los 100 jurados. Por otra parte, el envío de Telefe continuó con las batallas mano a mano de aquellos participantes que ya fueron seleccionados por cada team: el de Lali Espósito, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner.

Pese a que el ciclo de Tinelli tuvo una baja en los números con respecto al estreno, lo cierto es que anoche hubo una mejora y llegó a tener picos de 12.7 puntos. Asimismo, alcanzó un promedio de 11 puntos, consolidando una de sus mejores noches en el rating.

En tanto, La Voz Argentina le ganó a Canta Conmigo Ahora por una pequeña diferencia: llegó a tener picos de 14.4 puntos y un promedio de 13.4. De esta manera, se trató del programa más visto de la jornada en la TV argentina.

Cómo les fue a La Voz Argentina y Canta Conmigo Ahora en la lucha por el rating.

Cabe resaltar que Fugitiva (Telefe) registró 11.4 puntos de rating; mientras que Los 8 Escalones del Millón (El Trece) -con Guido Kaczka a la cabeza- realizó 11.3 puntos. En cuanto a los noticieros, Telefé Noticias hizo 10.2 puntos y le ganó la pulseada a Telenoche, que marcó 7.4 puntos.

La visita de Adrián Suar a Canta Conmigo Ahora puso nervioso a Marcelo Tinelli

En los últimos días, los números no fueron del todo esperanzadores para Marcelo Tinelli, quien según se supo hace un tiempo, tiene dos meses para sostener a Canta Conmigo Ahora por la pantalla de El Trece. En este marco, Adrián Suar estuvo en la edición del lunes 8 de agosto y sorprendió a mas de uno. El foco estuvo puesto principalmente en el estreno en cines de la nueva película dirigida y protagonizada por "El Chueco" llamada 30 Noches Con Mi Ex junto a Pilar Gamboa. "¿Vos qué harías treinta noches con tu ex?", le preguntó en medio de la promoción del film.

"Yo no sé con cuál de mis ex's, uno tiene tantas que ya no sabe qué haría con cada una", expresó Tinelli. Ambos coincidieron que pasarían esa cantidad de tiempo determinada con sus exparejas y empezaron a jugar con el jurado: "El Tirri" y Cristian Castro contaron qué es lo que harían. "Sí, totalmente", sostuvo el primo del "Cabezón", mientras que el cantante mexicano indicó entre risas: "Depende qué ex, pero la verdad que yo también, está sabroso". Una vez consumado el dinámico ida y vuelta, Suar dedicó unos minutos para hablar del programa.

La semana pasada, tuvo picos de muy bajo rating llegando al dígito, más precisamente a los 9,2 puntos. "Contento con todo lo que están haciendo acá, la verdad que es un lujo flaco eh", lanzó frente al agradecimiento de Tinelli: "Muchas gracias. Son maravillosos ellos [el jurado]". "El programa está tremendo", agregó el gerente de programación de El Trece dándole la derecha a Canta Conmigo Ahora. Los números que marcó durante la jornada del lunes 8 de agosto repuntaron en comparación con lo sucedido días atrás: si bien La Voz Argentina por Telefe casi lo duplicó, en horas cercanas a la medianoche, se puso cerquita con 10,2 mientras que el certamen conducido por Marley registraba 11,9.