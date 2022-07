Marcelo Tinelli se burló de Fantino en Canta Conmigo Ahora: "Tremendo"

Marcelo Tinelli realizó una sorpresiva burla para Alejandro Fantino en plena transmisión de Canta Conmigo Ahora, su nuevo programa por la pantalla de El Trece.

Marcelo Tinelli protagonizó un momento sumamente curioso en su segundo programa al frente de Canta Conmigo Ahora, nuevo producto por el que apuesta El Trece. En uno de los tramos del programa, el conductor se burló de Alejandro Fantino con un sorpresivo comentario.

Luego de que una participante cantara frente a los 100 jurados, quienes valoraron muy bien la performance de Selene Berardone, Tinelli interrumpió el programa y lanzó: "Pará, pará, pará..., pero tremendo...". Y agregó, haciendo referencia a la frase que suele decir el conductor de Animales Sueltos (América TV) en sus tradicionales entrevistas: "Pará, pará, pará que parezco Fantino. No, no...".

Tras la broma que realizó, "El Cabezón" cruzó a uno de los jueces de Canta Conmigo Ahora. "Atención, Alejandro Paker, no te has parado. Ya van dos noches. Yo sigo viniendo y esperando a que vos te pares. Las noches pasan y vos todavía n no te parás. ¿Qué te pasó con ella? Vos sos un groso en comedia musical".

Paker tomó la palabra y elogió a la participante: "Tenés una voz increíble, la verdad... tenés un registro, tenés las notas y te sabés la letra...". Sin embargo, la cuestionó: "Pero para cantar esto... tenés 24 años y el personaje original tiene 18 años. Esta es tu mirada. Está dentro de un contexto de una obra, este personaje está desgarrado al cantar esto (NdeR: "Cabaret", de Ana Guerra). Acaba de abortar el personaje, inclusive. Dentro de ese cuento del espectáculo...".

Marcelo Tinelli, conductor de Canta Conmigo Ahora.

"No me atravesó el corazón, Marcelo. No me atravesó", concluyó Alejandro Paker, que inmediatamente después recibió la reprobación por parte de sus compañeros del jurado de Canta Conmigo Ahora.

Días y horarios de Canta Conmigo Ahora, el programa de Marcelo Tinelli

Canta Conmigo Ahora, programa conducido por Marcelo Tinelli, se transmite de lunes a jueves a partir de las 22.30 horas por la pantalla de El Trece. Es clave tener en cuenta que el ciclo se puede ver sin la necesidad de tener contratado un servicio de cable.

Guillermina Valdés contó una dura verdad sobre Tinelli: "No te voy a mentir"

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli se separaron hace muy poco tiempo. Tienen un hijo en común, Lorenzo, al cual cuidan y tratan de aislar de una situación que hoy los tiene distanciados. Y pese a las especulaciones de algunas personas sobre un posible regreso, fue la propia actriz quien se encargó de decir una dura verdad.

“A veces uno también está en paz, en armonía y está bueno sonreír, hace bien. Yo siempre trabajé, a veces más, a veces menos, sobre todo cuando los chicos eran chiquitos bajé un poco la intesidad, pero siempre lo valoré y lo cuidé, como lo sigo haciendo”, comenzó diciendo Guillermina Valdés, quien en diálogo con LAM dejó en claro que no piensa volver con Tinelli.

“¿Qué extrañás de la vida en pareja?”, le consultaron a Guillermina, quien no dudó en contestar: "Ahora no extraño porque es una decisión y cuando uno está transitando esto vive este espacio sin pensar mucho en el otro; por ahora estamos bien así. Lo elegimos ambos porque somos dos personas adultas que nos queremos un montón y esto era lo mejor en este momento”.