Marcelo Tinelli: quiénes fueron sus esposas y por qué se separó

A lo largo de su carrera, el conductor tuvo varios matrimonios con los que además, se convirtió en papá de sus cinco hijos. Recordá quiénes fueron sus parejas.

Fueron varios los romances que marcaron la vida de Marcelo Tinelli. Desde que inició su carrera televisiva el conductor y productor presentó varias parejas ante el ojo público e incluso con algunas estuvo casado durante varios años. Desde su reciente separación de Guillermina Valdés hasta su primer noviazgo en la juventud, quiénes fueron las esposas de Tinelli y el motivo por el que se separaron.

Luego de pasar cinco años de noviazgo -desde sus 21 hasta sus 26- con Alejandra Garayalde, una joven dos años menor que él a la que conoció en Bolivar (su ciudad natal), Marcelo Tinelli conoció a quien fue su primera esposa. "Estuve muy enamorada, creo que fue el amor de mi vida. Lo quiero mucho. Siempre deseo que sea muy feliz. Me río mucho cuando hace payasadas en el programa y me veo muy reflejada en él, en la manera de ver la vida y tomarla con una sonrisa", confesó Alejandra en una entrevista que brindó con Perfil en el 2011 y aseguró que el amor terminó debido a los celos que ambos se tenían.

Un tiempo después de separarse de su primera novia, Tinelli conoció a Soledad Aquino, quien era productora del programa radial Badía y Compañía donde Tinelli dio sus primeros pasos en los medios. Según relataron ambos en repetidas ocasiones "el flechazo fue inmediato" y al tiempo de haberse conocido, dieron un importante paso. En mayo de 1986, la pareja contrajo matrimonio y en los cuatro años posteriores tuvieron a sus dos hijas, Micaela (33) y Candelaria (31). Sin embargo, el amor no prosperó y en 1993 firmaron su divorcio. "Marcelo agarró un día y me dijo que no me amaba más. Fue un horror, lloraba todo el día", reveló la productora sobre los motivos de su divorcio.

En medio del acelerado crecimiento de su carrera televisiva y a tan solo un año de haberse separado de Aquino, Tinelli confirmó su romance con Paula Robles. La bailarina integraba el staff de Ritmo de Noche y, debido a la gran exposición de ambos, no pudieron mantener su romance en secreto durante mucho tiempo. A principios de noviembre de 1997 y luego de algunos años de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio en la estancia que el conductor tenía en la localidad de Baradero.

De esta unión, la pareja tuvo a Francisco (24), quien ya estaba en camino al momento del casamiento de sus padres, y a Juana (19). Sin embargo, en el otoño del 2009 y a 7 años de haber tenido a su segunda hija, la bailarina y el conductor firmaron su divorcio. Aunque en su momento se habló de supuestas infidelidades, Robles confesó que "la relación no daba para más".

Dos años de soltería le bastaron a Tinelli para volver a mostrarse públicamente en pareja con Sol Calabró, una agente de marketing que trabajaba en Ideas del Sur. La pareja mantuvo su noviazgo durante algunos meses y, posteriormente, le dio paso la última relación oficial del conductor: Guillermina Valdés.

En agosto del 2012, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés se mostraron juntos por primera vez y no pasó mucho tiempo más hasta la confirmación de la relación. Desde entonces, ambos se volvieron inseparables: ensamblaron sus familias, superaron una pequeña crisis de tres meses e incluso se negaron a convivir durante un tiempo. En 2014, a dos años de confirmar su relación, la pareja tuvo a Lorenzo, el hijo menor de ambos.

Y aunque si bien la pareja nunca contrajo matrimonio oficialmente, estuvieron comprometidos y el conductor solía presentarla como "su esposa". Tras nueve años de amor y algunas crisis en el medio, la pareja confirmó su separación en mayo del 2022 y hasta ahora no volvieron a mostrarse en pareja.

Marcelo Tinelli "le tiró los galgos" a La Bomba Tucumana

Marcelo Tinelli protagonizó un insólito momento en Canta Conmigo Ahora e intentó conquistar a Gladys "La Bomba" Tucumana. A meses de haberse separado de Guillermina Valdés, el conductor enfatizó en su soltería y protagonizó un intenso ida y vuelta con la jurado del reality show.

En la noche del lunes 25 de julio, Marcelo Tinelli debutó en El Trece con su nuevo programa de canto que cuenta con 100 jurados que votan por los participantes que les gustan para continuar en competencia. Entre los cantantes convocados, se encuentra Gladys "La Bomba" Tucumana, quien ya trabajó en varias ocasiones con el conductor. Sin embargo, en esta ocasión protagonizaron un intenso momento en conjunto.

Antes de que los participantes empezaran a audicionar, Tinelli les dio la bienvenida a algunos de "los cantantes más famosos", entre ellos destacó a Gladys. "Bienvenida a 'La Bomba', mi querida amiga. ¡Te amo!", empezó por decir el conductor, pero luego la situación se desvirtuó. "Guarda ahora porque yo estoy soltero, asique guarda al hilo", tanteó Tinelli con la cantante.

Luego de este halago tan particular, "La Bomba" Tucumana contestó siguiendo el juego del famoso conductor de El Trece. "¿Y por qué te creés que estoy acá? Sino no hubiera venido. Por ahí es mi oportunidad", replicó la cantante. "Después de tantos años quizá se nos da con Gladys, quien sabe", sentenció Tinelli pícaro.