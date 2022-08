Marcelo Tinelli lloró con una promesa que le hizo a una participante de Canta Conmigo Ahora

Luego de la presentación de una participante, Marcelo Tinelli reveló que había hablado con su familia y se generó un emotivo momento en El Trece.

Marcelo Tinelli se mostró muy conmovido con una participante de Canta Conmigo Ahora posterior a su performance en el escenario. El conductor de El Trece le hizo una promesa tanto a ella como a toda su familia, por lo que se generó un momento emotivo y rompió en llanto.

Las presentaciones de cada participante siempre tienen un trasfondo personal que emociona al jurado y a Marcelo Tinelli. En esta oportunidad, la protagonista en cuestión fue Magalén Martínez, una joven oriunda de la ciudad de Tafí Viejo, Tucumán, que realizó una interpretación de La Bifurcada de Memphis La Blusera.

Allí se mostró agradecida por la devolución del jurado, los aplausos del público y la oportunidad de estar en el reality show, cuando el conductor reveló una charla previa con su familia dando a conocer su situación. "Quiero decir algo porque estuve charlando un ratito con tu mamá. Sé que son una familia humilde que tienen un montón de necesidades", expresó.

La emoción de Magalén era muy visible y Tinelli realizó una promesa que la hizo romper en llanto. "Quedate tranquila que nosotros acá vamos a ayudarlos en todo lo que sea quedes o no quedes esta noche", dijo mientras la joven hablaba con la voz quebrada de emoción: "Muchísimas gracias de verdad, de corazón".

Ambos se fundieron en un abrazo y posterior a ese momento, se vino inmediatamente la participación de Flor Álvarez, la artista callejera ciega oriunda de Córdoba que continúa en Canta Conmigo Ahora que también había generado un momento emotivo en El Trece. Finalmente, la artista tucumana quedó eliminada del programa.

Cristian Castro se mudó a Uruguay y reveló el dramático motivo

Cristian Castro rompió el silencio y habló a fondo sobre su sorpresiva salida de Argentina en medio de su participación como jurado de Canta Conmigo Ahora, reality show conducido por Marcelo Tinelli en El Trece. Lo revelado por el cantante mexicano tiene que ver con una situación peligrosa que lo tomó a llevar esa drástica decisión.

Tras la convocatoria de Marcelo Tinelli para ser parte del jurado de su nuevo formato televisivo, Cristian Castro accedió y vino al país para meterse de lleno en la competencia de canto. Pese a esto, el cantante se mudó a Uruguay y reveló el dramático momento que vivió en diálogo con TN Todo Noticias.

"Ahora me mudé. Estuve en Estados Unidos muchos años, unos 25 años. Y me mudé a Argentina hace poco pero me asaltaron un poquito...", confesó. Al mismo tiempo dijo en qué localidad uruguaya se instaló: "Estoy viviendo en Punta del Este, estoy muy contento, los invito a un asadito cuando quieran".

Frente al relato de Castro, el periodista de TN lo interrumpió para saber cómo fue el asalto sufrido del cual no se supo nada hasta ese entonces. "Obviamente que mi corazón era Argentina, siempre estoy muy integrado y agradecido. Pero lamentablemente pasó eso, lo tomé de la mejor manera y simplemente me fui a Uruguay para no molestar a nadie. Se metieron en la casa", indicó.