Marcelo Tinelli fue directo y le declaró su amor a una ex: "Te amo"

Marcelo Tinelli hizo un inesperado comentario para una de sus exparejas. El conductor, quien hace poco acordó su llegada a América TV, le dedicó unas palabras de amor en su cuenta de Instagram.

Marcelo Tinelli hizo un sorpresivo comentario que causó revuelo en la farándula argentina. El conductor, quien hace unos días selló su vínculo para ser conductor del Bailando por un Sueño en América TV, le dedicó unas palabras de amor a una de sus exparejas.

El pasado 1° de abril, "El Cabezón" cumplió 63 años y lo celebró junto a sus cinco hijos en una cena que compartieron. Por lo tanto, en las redes sociales le enviaron diversos mensajes para saludarlo y enviarle buenos deseos. Entre ellos, se destacó el de Paula Robles, con quien estuvo casado.

"Feliz cumple, Marce. Sabés el amor que te tengo. Por tu felicidad, siempre. Salud", le escribió Robles en una historia de Instagram. Como consecuencia de esto, Tinelli le devolvió el saludo con una declaración de amor: "Gracias, Pau hermosa. Sos una mujer única, con esa sonrisa que ilumina todo". Y profundizó: "Vos también sabés todo lo que te amo".

Marcelo Tinelli le declaró su amor a su ex, Paula Robles.

Cuánto tiempo estuvieron Marcelo Tinelli y Paula Robles: cuántos hijos tuvieron

Marcelo Tinelli y Paula Robles comenzaron una relación en 1994, cuando el conductor lideraba Ritmo de la Noche y la mujer trabajaba como bailarina de dicho programa; mientras que en 1997 se casaron. Fue la pareja que más le duró al presentador, quien además le dio lugar en el Bailando por un Sueño del 2007.

En los más de 15 años que estuvieron juntos, Marcelo y Paula tuvieron dos hijos: Francisco Tinelli y Juana Tinelli. Tras varios años de convivencia, en 2009 se separaron y el animador volvió a tener otros romances como los de Sol Calabró, Guillermina Valdés. En tanto, Robles mantuvo romances con "El Mago" Jansenson y Marcelo Fernández.

Marcelo Tinelli y Paula Robles estuvieron más de 15 años juntos.

Pitty "La Numeróloga" hizo una impensada predicción sobre Marcelo Tinelli

Pitty "La Numeróloga" se refirió a la situación sentimental de Marcelo Tinelli, quien hace unos meses se separó de Guillermina Valdés. "Hay un romance que está por salir. Hay un volantazo con un romance que está por venir", aseguró en aquel entonces. Recientemente, el conductor declaró que está disfrutando mucho de su soltería y conociendo a diferentes mujeres.

Marcelo contó, durante un móvil con LAM (América TV) con Ángel de Brito, que está en un muy buen momento de su vida. "Me encanta la vida de soltería. Me encanta estar soltero, disfrutar con mis amigos, cosa que no había hecho hace mucho tiempo, disfrutar de mis hijos, poder moverme de una manera diferente...", comenzó el padre de Candelaria Tinelli.