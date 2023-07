Marcelo Tinelli discutió con una famosa en el cumpleaños de Ángel de Brito y se dijeron de todo: el video

El conductor de televisión protagonizó un tenso momento en el concurrido evento. Marcelo Tinelli le dijo todo lo que pensaba a una figura de la radio y la TV.

Marcelo Tinelli vivió un momento de tensión en el cumpleaños de Ángel de Brito, donde se encontró con una periodistas que había hablado en varias oportunidades sobre rumores de noviazgo que habrían molestado al conductor. El periodista deportivo oriundo de Bolívar fue captado por las cámaras de LAM en su discusión con la columnista radial y así se conoció lo sucedido.

El fundador de Videomatch y Showmatch recibió duras declaraciones por parte de Marina Calabró hace algunos meses, cuando la columnista radial habló sobre los proyectos truncos de Tinelli. De esa manera, el conductor y la hija de Juan Carlos Calabró se encontraron en el festejo de Ángel de Brito y hablaron de sus asperezas. El notero de LAM interceptó a Tinelli y Calabró mientras mantenían una discusión en el evento y en ese momento los protagonistas aclararon cómo es su relación.

Notero de LAM: "Perdón, pero ustedes no se llevaban bien"

Tinelli: "Yo no me llevo bien, pero la quiero y vine a saludarla. Es un saludo verdadero"

Marina Calabró: "Él me odia, pero en silencio"

Tinelli: "No tengo odio con las personas, menos con vos"

Al mismo tiempo, Calabró increpó en ese momento a Tinelli con sus versiones sobre el supuesto romance del conductor con Marian Farjat. "Vos negás", soltó la hermana menores de Iliana Calabró. "No es que niego, yo no estuve con Marian Farjat", respondió él. El periodista dijo que le llegó el rumor de que estuvo a los besos con la modelo en un estacionamiento y el conductor aseguró que tiene testigos que pueden dar fe de que no fue así. "Marcelo tiene que convencer a Marian de que eso no pasó", soltó Calabró y Tinelli se mostró sorprendido de que la ex-GH dijera que sí pasó algo con él.

Qué había dicho Marina Calabró de Marcelo Tinelli

"Es una persona que se sobreestima a sí mismo. Piensa que puede ser presidente de clubes, países y procesos. Y la verdad es que creo que es inconstante. Pero no a qué juega cuando pretende mostrarse por fuera del espectáculo. Como empresario tampoco ha tenido el paso más feliz", sostuvo Calabró en diálogo con Luis Novaresio en LN+ a finales del año pasado. Y agregó: "Como conductor ha sido el número uno y hoy continúa como una de las figuras más importantes, aun cuando no tuvo éxitos este año ni el año pasado".