Marcelo Tinelli apretó a Karina Mazzocco al aire: "No sé si se anima"

Mientras se prepara para debutar con el Bailando 2023 en América TV, Marcelo Tinelli lanzó un picante comentario dirigido a Karina Mazzocco.

Empezó la cuenta regresiva para el debut del Bailando 2023 en América TV el próximo 28 de agosto y Marcelo Tinelli no contuvo su ansiedad y lanzó al aire un picante ofrecimiento a Karina Mazzocco. "No sé si se anima", arrojó el conductor, poniendo en un compromiso a la conductora de uno de los magazines de la señal de aire.

En el evento de presentación del Bailando 2023, "El Cabezón" brindó una entrevista con A la Tarde (América TV) y reveló cómo se prepara para la vuelta del programa fuera de El Trece, su casa histórica: "Significa en el único canal de la TV abierta en el que todavía no he trabajo. Después de tantos años de presentar el famoso 'buenas noches América', un día se dio que sea el canal ideal para poder decirlo. Tengo mucha expectativa en el canal y le agradezco a toda la gente que lo integra. Está bueno hacer un big show en América".

"Tener este año al jurado tradicional, clásico del Bailando, que le mete picante y condimento a la cosa nos hace volver muy sólidos", sumó Tinelli sobre la incorporación de Ángel de Brito, Pampita, Moria Casán y Marcelo Polino como los integrantes que juzgarán a las 28 parejas del certamen de baile.

Pero en un momento del móvil el cronista fue por más y le consultó a Marcelo: "¿Vos la ves bailando a Karina (Mazzocco)?". Con firme convicción, este respondió: "La veo bailando. El Tirri, que estuvo el otro día (en A la Tarde) me dijo '¿no la vas a invitar un día a Karina?' Le puedo decir para que venga a una salsa de tres. No sé si Karina baila, no sé si se anima".

La lista completa de participantes del Bailando 2023

Flor Vigna

Camila Homs

El Tirri

Charlotte Caniggia

Anita Martínez y el Bicho Gómez

Maxi de la Cruz

Juli Castro

Coti Romero

Alexis “El conejo” Quiroga

Romina Uhrig

Juliana Díaz

Kennys Palacios

Fernanda Sosa

Mónica Farro

Noel Barrionuevo

Brian Sarmiento

Anabel Sánchez

Lola Latorre

Martu Morales y Martín Salwe

Ian Hachman y Arna

Andrés Nara y Alicia Barbasola

Lourdes Sánchez

Coki Ramirez

Romina Malaspina

Tomás Holder

Eva Bargiela

Guido Záffora

Noelia Pomba

Aún resta saber quién será el participante "del pueblo" que estará en la competencia. Se trata de una persona no famosa que tendrá la posibilidad de jugar en el reality.