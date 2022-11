Marcela Tauro expuso que dos figuras del debate de Gran Hermano "se llevan muy mal"

Marcela Tauro expuso que dos figuras del debate de Gran Hermano tienen una pésima relación.

Marcela Tauro reveló detalles desconocidos sobre el panel de Gran Hermano (Telefe) y las internas que existen entre todos los participantes del debate. Entre todos esos conflictos secretos, destacó el mal vínculo que Laura Ubfal tiene con un ex Gran Hermano.

Laura Ubfal generó bastante polémica en las redes sociales e incluso los fanáticos de Gran Hermano juntaron firmas para pedir su renuncia. Según varios usuarios de las redes sociales, Ubfal no entiende muchas sobre el reality, por lo que sus opiniones suelen generar rechazo. Además, señalaron que es irrespetuosa con el público. En este contexto, Tauro contó que la periodista de farándula tiene un mal vínculo con Gastón Trezeguet.

"Lo que siempre te dicen cuando vas al debate, ahí, lo que se analiza no son las redes, se analiza lo que está ahí adentro de la casa pero nadie te dice vos tenés que ser A o B", comenzó Marcela. Y agregó una confesión que hasta entonces se había guardado: "De hecho, Laura Ubfal se lleva muy mal con Gastón Trezeguet porque él le dice barbaridades".

Laura Ubfal apuntó contra quienes quieren bajarla de Gran Hermano

Más de 75 mil fanáticos de Gran Hermano juntaron firmas en la plataforma Change.org para que Laura Ubfal abandonara el debate, no solo por sus opiniones sobre los participantes, sino también por la forma en la que opina y trata al resto de sus compañeros del panel.

"Las personas que aquí firmamos intentamos hacer llegar a la producción de Telefe nuestra disconformidad con la panelista del programa Gran Hermano 2022, Laura Edit Ubfal, la cual va más allá de una diferencia de pensamientos. Esta señora se ha desubicado en más de una ocasión con el público que ve el programa, tratándonos, entre otras cosas, de desempleados e inútiles, que por eso estamos pendientes de las cámaras del programa las 24 horas", dice el comunicado emitido por la Comunidad Twittera.

"Pedimos por este medio se le aplique algún tipo de penalidad ante estos insultos constantes. Nos parece que lo más importante para la televisión es su público, y debemos ser respetados", cierra el mensaje. Más tarde, la periodista dio la cara y enfrentó a quienes quieren bajarla.

"No se dieron cuenta que el juego es adentro, yo estoy afuera. Si me quieren mandar a placa, no van a poder. Es ridículo", expuso en un móvil con LAM (América TV). "Es divertido también. Muchos quieren ser famosos a través de Twitter, algunos son divertidos y otros son agresivos, buscan odiar. Lo interesante de Gran Hermano es debatir, analizar, pelearnos bien por el contenido. Yo no odio a nadie, no se lo que es odiar. Los que miran el reality se lo toman personal", agregó Ubfal.

Y agregó que no entiende de dónde viene "tanto odio contra la gente". Ángel de Brito saltó en su defensa y le demostró su apoyo: "Acá estoy viendo la petición de la que estoy absolutamente en contra. No solo porque no me gusta que jodan con el trabajo, sino que me parece injusto".