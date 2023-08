Maravilla Martínez se quebró en vivo al contar toda la verdad: "En un pozo"

El reconocido ganador de peso mediano se quebró al contar su dura historia de resiliencia y cómo se convirtió en uno de los referentes en el boxeo.

Sergio "Maravilla" Martínez se quebró en medio de una entrevista al recordar su dura historia de resiliencia y emocionó con Fernando Dente, que no ocultó sus ojos empañados ante la historia de vida del famoso boxeador. "Salí gracias a mis sueños", remarcó el ganador de peso mediano, con la voz quebrada.

Todo empezó cuando, invitado a Noche al Dente (América TV), "Maravilla" Martínez le explicó al conductor la historia detrás de la frase suya: "'Más abajo de donde estaba no se podía, entonces me quedaba mirar para arriba'". Emocionado por el tema que sacó a relucir Fernando Dente, el boxeador se tomó unos segundos para procesar la emoción y recordó: "Eso es la vida que le toca a cada uno. Creo que a todos nos pasa de caernos muy abajo y lo bueno de caerse en un agujero es que tenés que salir de ahí".

"Yo vivía en un pozo, me tocó esa realidad, y de ahí salí gracias a mis sueños, mis proyectos, mis anhelos y el amor y la pasión por lo que sentía por el boxeo", agregó. Además, "Maravilla" le confió a Dente que su convicción de triunfo y sus ganas de progresar fueron claves para poder crecer en la vida: "Yo decía 'el boxeo me va a sacar adelante'. Lo importante siempre fue el compromiso con mis sueños, con lo que yo quería conseguir. Luego se dio que el boxeo se me dio bien".

"Maravilla" Martínez reveló qué sintió la primera vez que fue campeón mundial: "Me estaba desvaneciendo"

En otro momento de la entrevista, el boxeador reveló que sintió la primera vez que fue campeón del mundo y contó una historia marcada por la sorpresa de lo inesperado minutos después de alzarse con el ansiado título que le consiguió un increíble salto a la popularidad: "Fue como una explosión en mi cabeza al punto de que celebré, caminé tres pasos, me abrazó mi manager y le dije 'abrácenme que me desmayó'. Veía todo blanco, me estaba desvaneciendo. Fue increíble".