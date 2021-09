Mar Tarrés denunció a Rocío Guirao Díaz por discriminación: "Me fui llorando"

La celebridad apuntó contra la modelo por una actitud gordofóbica y fue lapidaria. Mar Tarrés se mueve por la discriminación desde sus redes sociales.

Mar Tarrés arremetió contra Rocío Guirao Díaz, al denunciarla públicamente por una actitud gordofóbica. En su descargo, la activista body positive relató un incómodo momento que habría vivido en un programa de televisión, donde la modelo estaba presente, debido a un gesto suyo cuando se hizo referencia al sobrepeso.

“Rocío Guirao Díaz dijo que el cuerpo del otro no debería ser motivo de debate”, expresó Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde Tarrés fue entrevistada. Como respuesta a esa acotación sin filtro alguno, la celebridad de redes se mostró contundente en su opinión ante Guirao Díaz: “Que se acuerde, Rocío, lo que dijo cuando fui al programa de Pampita. Se rió cuando Puli Demaría me dijo obesa. Si yo quiero hablar y mandarla al muere, también la mando”.

Tarrés continuó su discurso y detalló el momento que discriminación que vivió en Pampita Online: “Fue una experiencia fea, de la que me fui llorando, la primera vez que fui al programa. Estábamos en maquillaje. Estaban todas las chicas panelistas y Puli Demaría. Ellas no sabían quién era yo, yo venía del interior y nadie me conocía en Buenos Aires. Y Puli se da cuenta de que yo era la invitada del día y me dice '¿vos sos Marta, la que es modelo de talla grande? ¿Vos sos obesa, no?'”.

“Se escuchó un silencio en todo el camarín, y yo le digo ‘lo que se ve no se pregunta’. Se escuchó un silencio y cuando bajo al piso, la productora me deja detrás de cámara, y Rocío dijo 'no sabés qué gracioso, Puli le preguntó si era obesa' y se empezaron a reír”, remató Tarrés sobre la reacción de Guirao Díaz ante el hecho de gordofobia que había padecido.

Fuerte descargo de Mar Tarrés en el cumpleaños de su padre

Hace un tiempo, a través de su cuenta de Instagram, Mar Tarrés se refirió a la obesidad de su padre, al recordarlo en el día de su cumpleaños. “¡Feliz cumple al cielo! ¡Hoy no tenía ganas de subir esta foto porque siempre que lo hago tengo que estar borrando comentarios hirientes pero es mi papá y fue la persona más increíble del mundo”, lanzó y siguió: “Con mis hermanas sufríamos un montón las burlas en la puerta del colegio cuando él nos iba a buscar y ahora lo sufro yo de grande en mis redes. Por eso soy activista body positive, porque cargar con kilos y/o enfermedades es nuestro problema, ¡pero que a vos te moleste es el tuyo! Resuelvan en ustedes lo que les molesta de los gordos”.