Manuela Viale: quién es la medio hermana de Juana Viale que actuó en reconocidas novelas

Manuela Viale, la medio hermana de Juana Viale que no necesita la ayuda de su apellido para formar su propio camino en la actuación.

Juana Viale, la nieta de Mirtha Legrand, tiene una medio hermana llamada Manuela Viale por parte de su padre, Ignacio Viale del Carril. Manuela, nueve años menor que Juanita, tiene 30 años y empezó su carrera en los medios como modelo en la agencia Multitalent cuando era una adolescente. Actualmente, se dedica de lleno a la actuación.

Cuando la hermana de Juana Viale terminó el colegio, estudió para ser maestra jardinera y trabajó en el puesto durante muy poco tiempo: rápidamente, le llegó la oportunidad de hacer un casting para Tierra Rebelde, una serie italiana dirigida por Cinzia TH Torrini y Ambrogio Lo Giudice.

Además de Manuela, Juana Viale tiene otros hermanos: Nacho Viale, Rocco Gastaldi, Valeria Gastaldi y Matías Viale.

Manuela mantiene una relación con Juanita Viale y con sus otros hermanos, pero prefiere no recurrir a ellos para armar su propia carrera en los medios. “Trato de vivir mi experiencia y no guiarme por lo que ellos hacen o dejan de hacer. Se que siempre están ahí para bancarme, pero quiero recorrer mi propio camino”, dijo en una entrevista con Caras.

Manuela Viale nació el 5 de junio de 1991 en Buenos Aires.

Aunque antes había hecho otros trabajos actorales, como en Aliados, la serie de Cris Morena y en otras tiras, como Quiero vivir a tu lado y Dulce amor, esta fue su mayor oportunidad. “Cuando terminé el colegio quería ser maestra jardinera. Trabajé dos años en un jardín, hasta que me salió el casting para ‘Tierra Rebelde’”, contó Manuela. “Quedé y dejé todo por la actuación. No me arrepiento de haberlo hecho”.

La mayor parte de la carrera actoral de Manuela fue en la televisión, aunque también se desempeñó como locutora de radio en el programa Media Pila, en Radio Punto, y actuó en algunas obras de teatro, como en Perras, la adolescencia feroz, dirigida por Claudio Pérsico, y El club del chamuyo, por Ezequiel Sagasti.

Quien es la pareja de Manuela Viale, la hermana de Juana Viale

Manuela Viale está en una relación con el futbolista Federico Freire desde 2019, quien juega en Santos F. C. de la Liga 2 de Perú. Para San Valentín, la hermana de Juana Viale hizo un posteo con él en su cuenta de Instagram y le dedicó unas dulces palabras. “Él es mi media naranja, mi novio, mi amigo, mi cómplice, mi San Valentín. #MePongoCursi”, escribió.

Manuela Viale y su actual novio, el futbolista Federico Freire.

La decisión de Juana Viale que sorprendió a Mirtha

Después de todo un año cubriendo a su abuela en La Noche de Mirtha a cargo de la conducción, decidió establecer algunos cambios en su vida: primero, fue a visitar a su hija Ámbar a París, que se mudó temporalmente a la capital francesa para estudiar en La Soborna, y luego, puso en acción los preparativos para vender su casa.

Se trata de una gran mansión, ubicada en San Isidro, que Mirtha Legrand le había regalado años atrás. La propiedad cuesta 950 mil dólares y es inmensa: cuenta con 700 metros cuadrados en total, de los cuales 200 le corresponden al jardín. La propiedad tamibén tiene una gran piscina, un solarium, un jacuzzi y hasta una huerta propia.