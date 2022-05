Manotazo de ahogado: una figura ex-Telefe entró al Hotel de los Famosos

Intentando subir el rating, Adrián Suar metió a una figura de Telefe en su Hotel de los Famosos. La nueva cara del reality del Grupo Clarín.

El Hotel de los Famosos no tiene el rating esperado. Y es por este motivo que Adrián Suar tomó cartas en el asunto y decidió incluir a una nueva participante que tuvo un importante pasado en Telefe.

En la edición del martes 3 de mayo, Emily Lucius se hizo presente en El Hotel de los Famosos y causó sorpresa entre los participantes. Su arribo no fue recibido de forma positiva por todos los residentes, puesto que una persona más implica un nuevo obstáculo rumbo a la ansiada final.

Uno de los famosos que se quejó en forma prematura fue Walter Queijeiro, quien amenazó con irse en caso de que el certamen dure más de lo previsto. "Si sigue entrando gente, no nos vamos más. Miren que en noviembre es el Mundial, eh. Y me quiero ir antes, dale", exclamó el exintegrante del panel de Bendita.

La estrategia de Emily Lucius en El Hotel de los Famosos

Llegando de sorpresa y sin que los participantes lo sospechen, Emily Lucius (hermana de Belu) tomó una decisión: no tener nada planificado para ir maniobrando sobre la marcha. Esa fue su presentación y la manera en que, a priori, se desenvolverá dentro del Hotel de los Famosos.

"Emily Lucius, soy actriz, directora de artes escénicas, creadora de contenidos. Me encanta cocinar, me encanta bailar, amo a mi hermana y lo más importante de todo es que soy una excelente hija", se presentó la influencer, quien agregó: "Estoy para divertirme, para ver quién soy. Sé que hay mucha estrategia, mucho grupito formado, mucha familia. Yo voy a entrar sin estrategia. Esa es la estrategia: no tener estrategia es la estrategia".

Matilda Blanco denunció que sufrió acoso en El Hotel de los Famosos

Días atrás explotó una peligrosa bomba en El Hotel de los Famosos tras el despido de Patricio Ramírez, camarógrafo del reality de El Trece acusado de tener conductas abusivas. Matilda Blanco, exparticipante de la competencia y conocida asesora de moda, se sumó a las denuncias con un fuerte descargo. "Ojo que no me pasó solo a mí", sentenció.

Sin dudarlo, Blanco apoyó públicamente a la productora por el despido y habló de su fuerte experiencia con Ramírez y sus conductas abusivas. "Más de una vez se asomó para decir 'qué linda calza', por ejemplo. Te miraba, te guiñaba el ojo sin tener confianza... Y ojo que no me pasó sólo a mí, a las otras chicas también", afirmó Matilda en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre).