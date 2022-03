Malena Pichot explotó contra LAM: "Les escupo la cámara"

La comediante se expresó en contra de Ángel de Brito y su equipo de trabajo por haber sido tratada como maleducada.

Malena Pichot se pronunció contra los miembros de LAM, quienes la trataron de maleducada tras una nota que la guionista y actriz ofreció al programa. La protagonista de La Loca de Mierda fue contundente en su descargo contra Ángel de Brito y su panel.

El equipo de LAM destacó la buena educación de Pichot en la nota, como si lo común fuera que no sea educada. La conductora de radio se había expresado sobre los dichos transfóbicos de Amalia Granata en una nota que le hicieron en la vía pública y al volver al estudio aludieron a la falta de educación de Malena.

"Ayer en LAM pasaron una nota mía donde festejan que estoy tranquila y educada y dije bien las cosas", señaló Pichot en su cuenta de Twitter. Y arremetió con enojo: "Sobre esto me gustaría aclarar: váyanse a la concha de su madre y no me mandan más un móvil a la radio porque les voy a escupir la cámara. No esta siendo educada, estaba cansada y arruinada... ¡Y sin maquillaje! Traidores".

Pichot fue lapidaria en su descargo contra Amalia Granata y habló de la importancia de hablar con información en los medios de comunicación. "Sentarse en los medios a contar a quién te c... es una mierda pinchada en un palo, seas del género que seas", expresó sobre la manera en que Granata se hizo conocida, al decir que había intimado con Robbie Williams.

Las duras palabras de Esteban Lamothe sobre las declaraciones de Amalia Granata

El actor de La 1-5/18 se pronunció en contra de la diputada provincial, quien definió a las personas trans como privilegiadas por tener acceso a sus tratamientos de hormonización de manera gratuita. "Es una maleducada porque debería respetar a las chicas trans de este país. La han tenido muy difícil siempre, porque les han pegado, metidas presas, y un montón de cosas más. Y que encima venga ella a decir todo eso, me parece una falta de respeto enorme", enunció con un tono contundente Lamothe. Y sumó: "Ojalá algún día se arrepienta de haber dicho semejante burrada, porque es horrible".

Lamothe soltó esos dichos en Intrusos, ciclo conducido por Flor de la V, quien le respondió a Granata como una mujer trans que sabe la situación que su colectivo atraviesa en el país. "No hay estadísticas porque claramente no formamos parte de esta sociedad. A nosotras nos cazaban. No existimos. No formamos parte de la sociedad. No tenemos acceso al trabajo por nuestra imagen", soltó la diva.