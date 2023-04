Maju Lozano habló del problema de salud que atraviesa: "Es muy doloroso"

La conductora de televisión se pronunció sobre el mal momento que atraviesa. Maju Lozano reveló qué afección de salud sufre.

Maju Lozano se pronunció sobre la afección de salud que atravesó la semana pasada. La conductora de El Nueve contó con detalles los fuertes síntomas que tuvo y los sentimientos que éstos le provocaron durante los días que los sufrió.

"Estuve con dengue toda la semana pasada y la pasé fatal. Es horrible. Es muy doloroso. Es un dolor de cuerpo que literal te morís. Me dolían los dedos, los talones, todo el cuerpo", comenzó su descargo Lozano en diálogo con el notero de Socios del Espectáculos.

Lozano aseguró que no se acuerda del momento en que el mosquito aedes aegypti la picó y agregó: "Supuestamente cuando empiezan los síntomas, con la fiebre y eso, ya viene de días atrás. No me acuerdo porque no soy una persona que está perseguida por el mosquito. Estuve con vómitos, mucho dolor de cabeza, mucho dolor atrás de los ojos, en la panza".

"Pero, sobre todo, lo distinto es el dolor en los huesos. Hasta que no tenés los resultados, te dicen que está todo bien y que no tenés riesgo, estás como preguntando qué es, cuánto dura. Me levanté con mucho dolor de cuerpo y de cabeza, pero dicen que son 10 días que duran los síntomas", cerró la actriz.

Maju Lozano, sobre la enfermedad mental de su padre

"Tenía una bipolaridad muy, muy fuerte. Era muy agresivo, extremadamente, y también tenía una depresión muy grande. Fueron momentos muy duros pero con el tiempo uno entiende y perdona. Yo decía: '¿Para qué todo esto? ¿A dónde voy?'. Y después con el tiempo uno entiende que la vida es dura", enunció Lozano en diálogo con Dante Gebel. Y sumó: "Hace tres semanas pude decir con palabras que mi papá a mis 13 años me quiso matar. Por eso es tan importante ponerle nombre a las cosas. Poder verbalizar lo que a una le pasa, sea lo que sea, es tremendamente importante".

La extraña técnica de Maju Lozano para ingresar al medio

"Yo quería conocer un canal. Entonces inventé que mi tío trabajaba ahí y justo pasa un asistente que dice 'Sí, es mi sobrina'. Y me hizo pasar. Dije que era actriz y que recién me había recibido de maestra", comentó Maju en alusión a sus comienzos. Y cerró: "Un papel muy importante tuve: de muerta (risas). Tenía que hacer un casting donde contara mi historia y le dije: 'Bueno, me vine a Buenos Aires porque falleció toda mi familia. No quedó nadie y con lo que heredé me vine a vivir a Buenos Aires'. ¡Yo ni vivía acá!".