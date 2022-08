Luis Ventura reveló el verdadero motivo de la ruptura entre Wanda Nara y Maxi López

El periodista destapó una verdad oculta hasta el momento sobre la relación de Wanda Nara y Maxi López.

Luis Ventura dio a conocer el motivo por el que Wanda Nara y Maxi López se habrían separado en 2013. El periodista de espectáculos contó que las infidelidades del futbolista habrían llegado a un punto máximo que la botinera no logró soportar.

"A ver, ¿sabés por qué se fue todo al diablo? Maxi López salía con chicas y las llevaba a su casa. Esto me lo contó Wanda a mí. ¡Llevaba mujeres a su casa! Ella estaba en la planta baja y llenaba el primer piso de mujeres y representantes. ¡Un desastre!", enunció el conductor de Secretos Verdaderos ante sus compañeros de A la Tarde.

El comentario de Ventura llegó a colación de una fuerte reflexión que su compañero Diego Esteves había lanzado sobre un supuesto costado calculador de Wanda: "Cuando Maxi López llegó a la cúspide y empezó a bajar, ahí se separan. Y ahora a Icardi le está pasando lo mismo, salvo que encuentre algún club que sea una bomba pero más que el PSG no hay", había lanzado el periodista. "Ella escuchaba el taconeo y la música desde arriba y me decía que no lo podía soportar. Esto me contó", continuó Ventura con su descargo cada vez más detallado de la ruptura entre Nara y López, quienes nunca pudieron tener un vínculo sano tras ese suceso.

El fuerte enojo de Luis Ventura con Jorge Rial

Rial le dedicó tiempo de su programa de C5N a los conflictos internos que hay en el Grupo América y acusó a Daniel Vila de haberlo amenazado, por lo que Ventura no pudo no saltar a defender a sus compañeros de trabajo con una carta cargada de enojo. "Como trabajador de América TV desde hace 22 años me siento agredido, extorsionado y violentado por todas las atrocidades y barbaridades que escucho y veo en los últimos días por parte de colegas y ciertos medios que atentan contra los que formamos parte de una pantalla y un multimedio que hace lo que puede en estos tiempos de crisis", comenzó su descargo el periodista en una nota publicaba en Primicias Ya.

"La verdad es que se me hincha la vena cuando escucho que hubo alguno que me pagaba los sueldos con lo que remaba solo cuando lo que yo siempre vi fue cómo le sacaba ventaja y fortunas incalculables a sus ventanas para irse de vacaciones cada dos semanas, dejando colgados a sus compañeros", continuó el comunicador.