Luego de que TN lo echó de un noticiero, se definió el futuro de Ricardo Canaletti

El bajo rating y la pelea perdida con C5N está haciendo estragos en los controles del canal de noticias del Grupo Clarín. Lo echaron a Ricardo Canaletti de su espacio, pero ya lo reubicaron.

El próximo sábado 16 de mayo, el periodista de policiales que había encontrado su rol como conductor, finalmente volverá a conducir una nueva edición del ya conocido Cámara del Crimen.

Este programa que ya conducía anteriormente lo tendrá otra vez a Canaletti al frente con su séptima temporada en pantalla. Un detalle: no estará solo sino que ahora será acompañado por Rolando Barbano.

De manera sorpresiva, a Canaletti lo corrieron en TN. Y le confirmaron que ya no estaría más en la conducción del noticiero matutino de los fines de semana en la pantalla de TN, espacio que compartía con Dominique Metzger.

En un comunicado en redes, aseguró escuetamente: “Amigos. Ya no estaré en los noticieros de la mañana de los fines de semana de TN. No es una decisión que me competa. Les agradezco muchísimo a las dos producciones, de sábado y de domingo, por soportarme. Ha sido un deleite trabajar con ustedes”.

“No fui a los findes de TN a reemplazar a nadie porque cada uno es irremplazable. Fui a hacer mi trabajo y lo hice con gran deleite gracias a ustedes. Un abrazo a Santiago Dorrego que queda con Domi“, expresó Canaletti.