Luciana Salazar reveló el motivo por el que Martín Redrado la odia

Luciana Salazar reveló uno de los insólitos motivos por el que la odia Martín Redrado.

La guerra mediática entre Luciana Salazar y Martín Redrado sumó un nuevo capítulo en las últimas horas con la inesperada revelación de la modelo. "Me debe odiar con su vida por eso", contó Salazar divertida en diálogo con Socios del espectáculo.

Hace solo unas semanas, Luciana Salazar sorprendió a todos al acusar a Martín Redrado de incumplir por ocho meses la obligación monetaria que tiene para con su hija Matilda. Encima, en los últimos días el economista fue protagonista de un escándalo luego de que cayera la policía para suspender una fiesta en la mansión que tiene en el barrio de Las Cañitas.

La cronista de Socios del espectáculo se cruzó con Salazar en un estacionamiento y le consultó sobre el tema. Lejos de hacerse la desentendida, la blonda aprovechó para tirarle un palito a su expareja. "Prácticamente vivía ahí. Conozco a varias personas de ahí, de las empleadas y eso, aunque a algunas las conocí más adelante", comenzó contando la bailarina cuando la periodista le consultó si conocía la mansión de la controversia.

Entonces, la cronista siguió indagando y le preguntó si el economista tenía buen trato con sus empleados. Entre risas, Luciana Salazar sorprendió con una inesperada revelación: "No me toques ese tema, porque la que era empleada de él ahora es empleada mía hace ya bastante tiempo. No toquemos ese tema mejor porque él me debe odiar con su vida por eso. La amaba, pero se vino conmigo".

El palito de Luciana Salazar contra la esposa de Redrado

"El otro día me llamó la atención haber visto una lista de economistas influyentes de toda Latinoamérica, y ni siquiera él (Redrado) estaba entre los 20 más importantes, y ni siquiera entre los diez más importantes de Argentina, con economistas tal vez menos conocidos que él", marcó en principio la ex Showmatch en una charla anterior con Socios del espectáculo. En ese sentido, Salazar hizo notar que cuando estaba con ella, él era un profesional influyente.

"Creo que todo lo que está haciendo le está jugando en contra. Yo no sé si es él, si es gente que lo está asesorando mal, pero en su momento, si yo era pareja de él, jamás en la vida lo hubiese permitido", agregó Luciana, dando a entender que Sanguinetti es culpable también de su caída. De todos modos, la modelo no le quitó responsabilidad a Redrado, ya que en definitiva es él quien toma las decisiones en su vida.

"Se está equivocando mucho, creo que, en algún momento, se va a arrepentir de todo lo que está haciendo, si tiene un poquito de alma", cerró Luciana Salazar, en una nueva edición de su largo enfrentamiento con Redrado.