Luciana Geuna denunció un nuevo caso de "corrupción" en La Libertad Avanza: "La misma"

Luciana Geuna reveló un nuevo caso de corrupción ligado a La Libertad Avanza.

La periodista Luciana Geuna reveló este jueves 30 de octubre un nuevo caso de corrupción, uno que se ciñe sobre La Libertad Avanza y se suma a una lista que está empezando a ser más extensa. Por si fuera poco, es también en materia de salud, al igual que aquel famoso "3%" de Karina Milei.

Si bien en esta oportunidad no es algo que gire en torno a los medicamentos, sí que versa sobre insumos. "El 80% de las cirugías de catarata en Argentina las hace el PAMI. Hasta julio pasado tenían un sistema donde el prestador, o sea los oftalmólogos, tenían un horario fijo por el PAMI para la operación; compraban la lente y se la facturaban al PAMI", comenzó con su relato la trabajadora de prensa, en Paraíso Fiscal (Olga).

El nuevo caso de corrupción que mancha a La Libertad Avanza

Eso último terminó por cambiar en el término reciente. "El PAMI, con un argumento que en principio parecía bastante razonable, dice 'no, a partir de ahora la voy a licitar yo y le voy a comprar directo a los laboratorios', algo que vos decís 'bueno, genial porque voy a conseguir precio'. Lo que mostramos ayer es que si vos; yo o cualquiera que ahora llamemos al laboratorio y le encargamos una lente, nos sale más o menos 35.000 pesos más IVA", explicó.

"La misma lente; de la misma marca; del mismo laboratorio el PAMI, en la licitación que es pública y está subida en el boletín oficial, la licitó en un contrato por 80.000 millones de pesos al año a cinco laboratorios y está pagando cada una entre $150.000 y $220.000. Hubo un congreso la semana pasada, el congreso más grande de oftalmología que hay. En el centro de convenciones no se habló de otro tema. Ustedes no saben la cantidad de vueltas que le di a esto, porque pensé 'esto tiene que estar mal'", concluyó Geuna.