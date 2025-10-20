Luchaba contra el cáncer: murió un famoso periodista argentino a los 54 años.

Este último viernes, en Teleshow confirmaron el fallecimiento de un reconocido periodista argentino, que supo ser también modelo y que junto a su hermano habían cobrado gran notoriedad: Mariano Castro, gemelo de Juan Castro, pasó a mejor vida a los 54 años.

Últimamente el cuadro de salud de Mariano era complicado: había sido diagnosticado con cáncer de pulmón y además sufrió un accidente cerebrovascular (ACV), por lo cual tuvo que atravesar un largo proceso de recuperación. Sus restos fueron despedidos en la Casa de Sepelios América, en Acevedo y Lema, mientras que luego fueron transportados al Cementerio de Chacarita.

Varios personajes importantes del espectáculo y el periodismo se acercaron para darle un último adiós, entre ellos Luciano Castro, Gonzalo Heredia, Mariano Flax (locutor de Bendita), Carla Czudnowsky, Rafael Ferro, Diego Reinhold y Marina Bellati, entre muchos otros.

¿Quién fue Mariano Castro?

Mariano Castro trabajando en radio.

Mariano Castro se adentró al mundo del periodismo "de casualidad", según el mismo contó en una oportunidad: "Mando un disco con notas de espectáculos y a los dos meses apareció un lugar en el móvil de un canal de noticias. Yo tenía mucha bronca y mucho miedo con lo que podría pasar con los periodistas en la calle, pero todos me dieron una mano, y comencé a trabajar en SenadoTV”.

Previo a ello, trabajó durante un tiempo como modelo en México, tal y como su gemelo Juan Castro hizo en el país. El lazo entre ambos siempre fue apuntado por los medios, en especial luego de que Juan falleciera en marzo de 2004. Desde entonces, Mariano siempre lo recordó en las redes sociales, especialmente cuando se cumplían aniversarios especiales.

Al margen de su labor, tuvo una relación con Mercedes Scápola, hija de la actriz Mercedes Morán, fruto del cual nació León hace ya 12 años. "La fui a felicitar por una obra que estaba haciendo, de paso me acerqué, pero yo me volvía a México a los siete días. De repente me llega una invitación por Facebook de ella", mencionó él alguna vez sobre cómo se conocieron, en el comienzo de una historia que se extendió hasta el final de sus días.