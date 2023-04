Lourdes Sánchez reveló su romance secreto con un famoso actor argentino: "Es divino”

La bailarina sorprendió a todos al contar detalles de sus citas con uno de los galanes del momento. La relación con el actor sucedió cuando la correntina estuvo separada del Chato Prada.

Lourdes Sánchez, la histórica bailarina de Marcelo Tinelli, sorprendió a todos al revelar el romance que tuvo con un famoso actor. La correntina está en pareja hace varios años con Pablo "El Chato" Prada, padre de su hijo, pero en medio de una de sus separaciones con el productor, tuvo un affaire con uno de los galanes del momento: Nicolás Francella.

Todo transcurría con normalidad en Buena Tarde, el programa de C5N en el que Sánchez es panelista. Pero de repente Gabriel Olivieri, invitado del día, trajo a la mesa el nombre del hijo de Guillermo Francella. “Yo ya salí”, sorprendió Lourdes. El aporte de la bailarina despertó curiosidad y Olivieri quiso saber más al respecto. “Pará, ¿vos fuiste pareja o noviecita?”, preguntó y ella contestó: “Más de tres salidas, es pareja".

“Fueron un par, sí, más de dos. Hermoso, a Nico lo adoro. Es divino”, remarcó. Sin embargo, la relación no prosperó por el accionar de la actual pareja y prometido de la bailarina, ya que sucedió en el tiempo que los padres del pequeño Valentín Prada estuvieron separados. "Volvió pablito a buscarme", explicó Lourdes y pidió cambiar de tema, ya que los dichos seguramente incomodarían al actor.

“Nunca lo dije y él tampoco, te lo digo después en privado”, dijo hace tiempo en LAM, aunque esa vez solo mencionó que se trataba del hijo de un famoso actor. De hecho, en el programa de Àngel de Brito le preguntaron a Nico Fancella por el romance y se negó a responder. "No, yo de estás cosas no habló. Te entiendo, te lo respeto, pero no hablo. Un abrazo a todos", el hijo de Guillermo.

Lourdes Sánchez desilusionada con Marcelo Tinelli

La bailarina es considerada una histórica del certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli. Tal vez por eso se sintió con la autoridad de "bajarle" el pulgar a algunos de los candidatos que podrían formar parte del Bailando 2023. Sin embargo, Tinelli le restó importancia a su opinión.

"Primero, que se dedique a terminar su casa en Corrientes, que se dedique a los carnavales. Me encantaría tenerla en la pista a ella. Pero que no opine del certamen. El certamen lo armamos nosotros. Por ahí ella cree que tiene el derecho a opinar por ser la mujer del Chato Prada", lanzó el conductor en Intrusos.

Y este lunes, invitada a Desayuno Americano, le recordaron la reacción de Tinelli y Sánchez reveló que se sintió decepcionada con las palabras del gerente artístico de América TV. "Fue muy fuerte lo de Marcelo. Pensé que era mi amigo y no", afirmó

"¿Te dolió lo que te dijo?", insistió Pamela David. "Me dolió un poco, mirá que me agarré muchas veces con él. Yo le digo las cosas. Entonces, a veces él se enoja. Esta vez sentí que fue de verdad. Me dolió, sobre todo eso de que me mandara a dedicarme a terminar de construir mi casa y a los carnavales", respondió.