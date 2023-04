Tinelli destrozó a Lourdes Sánchez: "Se cree con derechos"

Marcelo Tinelli disparó con todo contra Lourdes Sánchez tras las duras críticas de la bailarina por la inclusión de Pampita como jurado para el Bailando.

Marcelo Tinelli no se guardó nada a la hora de hablar de Lourdes Sánchez y le paró el carro tras las críticas que recibió por parte de la bailarina. "Se cree que tiene el derecho a opinar", disparó con todo el conductor contra la pareja del Chato Prada, histórico productor del Bailando.

Cada vez falta menos para que vuelva el Bailando a la pantalla chica -esta vez no será en El Trece sino en América TV- y desde la producción todavía están definiendo quiénes serán parte del programa. Además de las confirmaciones de Tomás Holder y Luciano, el Tirri, comenzaron a circular los nombres que se barajan para formar parte del jurado: Marcelo Polino, Pampita, Ángel de Brito y Moria Casán.

Por el momento, solamente fue confirmada esta última. En una charla con Intrusos, Tinelli se mostró confiado y deseoso de cerrar al "jurado tradicional", pero todo cambió cuando el cronista del ciclo de América TV le remarcó las declaraciones de otra figura. "A la que no le gustó tanto que esté Pampita y pidió renovación", empezó el periodista, que tuvo que frenarse por la carcajada de Tinelli.

"Sí, Marcelo, es Lourdes Sánchez, dijo que la vio en muchos jurados, que ya es figurita repetida", concluyó el cronista. Irónico, Tinelli replicó: "Uh, pero qué problema, no me digas, me agarró como una cosa como de ‘uf’, qué macana y no sé si hacerlo ahora el programa". Pero eso no fue todo, porque siguió apuntando contra la pareja de su productor Chato Prada.

"Primero que se dedique a terminar su casa en Corrientes, que se dedique a los Carnavales, me encantaría tenerla en la pista a ella, ya se lo digo, en este momento, pero que no opine del certamen, el certamen lo armamos nosotros", siguió el conductor, filoso. Lejos de terminar ahí, Tinelli concluyó muy picante contra Lourdes Sánchez: "Por ahí ella se cree que tiene el derecho a opinar por ser la mujer de El Chato Prado, pero el jurado son cuatro, y por ahí si sale algo puede haber un quinto jurado, pero no. Y no voy a decir quién podría ser porque si no lo garco acá".

La hermana de Thiago bailó con un famoso actor y se postuló para el Bailando

El éxito de Gran Hermano sobrepasó todos los límites. Además de lanzar a la popularidad a los 20 participantes que pasaron por la casa, también le dio fama a algunos de los familiares. Ese es el caso de Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina, que sorprendió a todos al postularse para el Bailando 2023.

La joven, que ya había manifestado sus intenciones de ser una de las elegidas para formar parte de la próxima edición de GH, parece que no está dispuesta a abandonar los medios. Invitada al programa Tremendovich, la muchacha tuvo una "cita" con Brian Buley, quien rumores señalaban como su novio, y manifestó sus ganas de pasar por la pista del programa de Marcelo Tinelli.

“Todos me decían que me postule, pero no lo hice. Pero capaz que lo haga, me gustaría estar, con cualquiera que me toque”, afirmó Camila antes de mostrar sus dotes como bailarina junto al actor de El Marginal. Además, no descartó bailar acompañada por Buley. A continuación. a la pareja le pusieron un vals para que dancen bien acaramelados. “Yo te doy la vueltita”, se alcanza a escuchar a la joven en el video que se volvió viral.