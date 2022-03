Los ex Casi Ángeles y Tomás Fonzi, juntos en un nuevo proyecto: "Prepárense para esta locura"

Tres exestrellas de Casi Ángeles se unirán junto a Tomás Fonzi en un nuevo proyecto: de qué se trata.

Los ex Casi Ángeles y Tomás Fonzi se unirán en un nuevo proyecto: "Prepárense para esta locura".

Los ex Casi Ángeles y Tomás Fonzi se unirán en un nuevo proyecto: "Prepárense para esta locura".

Algunas ex estrellas de Casi Ángeles, la novela adolescente de Cris Morena estrenada en 2007, volverán a unirse muy pronto en un nuevo proyecto que nada tiene que ver con la televisión: van a trabajar juntos en una obra de teatro. Después del fuerte impacto que sufrieron los trabajadores de la industria teatral por la pandemia del coronavirus, varios miembros del cast de la exitosa novela de Telefe se reencontrarán para compartir un mismo escenario.

Se trata de la obra de teatro La Verdad, una comedia escrita por el dramaturgo francés Florian Zeller, que anteriormente fue interpretada en Argentina por los actores y actrices Juan Minujín, Jorgelina Aruzzi, Héctor Díaz y Valeria Lois y dirigida por Ciro Zorzoli. Esta vez, el elenco estará integrado por Tomás Fonzi y tres exfiguras de Casi Ángeles: Mery del Cerro, Cande Vetrano y Agustín “Cachete” Sierra.

La Verdad cuestiona los vínculos amorosos, las mentiras que muchas veces se sostienen en torno a ellos y las normas sociales que se construyeron alrededor del amor. “Si de la noche a la mañana la gente dejase de mentir, no existiría ningún matrimonio en la tierra y en cierto modo eso sería el fin de la civilización”, dice uno de los personajes protagonistas.

Según informó la periodista Laura Ubfal en Gossip, la obra tiene una fecha de estreno prevista para mayo de este 2022 y se dará en el teatro Politeama (Ciudad de Buenos Aires). Después de tantos años, los tres ex Casi Ángeles volverán a compartir un proyecto laboral juntos. Por lo que estuvieron compartiendo en sus redes sociales, parecen estar muy entusiasmados por este nuevo desafío. “Prepárense para esta locura”, les adelantaron a sus fanáticos.

Historias de Instagram subidas por los ex Casi Ángeles.

Peter Lanzani reveló la razón por la que casi renuncia a Casi Ángeles

Peter Lanzani, quien también formó parte del elenco, reveló recientemente que estuvo a punto de renunciar a la novela durante la segunda temporada. En aquel entonces, el actor estaba en quinto año de la escuela y tuvo que sacrificar muchas cosas, como reuniones sociales con amigos, actividades y hasta su club de rugby.

“Fueron más de cinco años que compartimos juntos proyectos. ¡Y qué cinco años! En el buen sentido de la palabra, le debo mucho. Me abrió las puertas a un mundo maravilloso y me dio las herramientas para hoy poder seguir creciendo y buscar el camino que a mí me representa, el cual intuitivamente siento que tengo que recorrer”, expresó Lanzani durante una entrevista con Jey Mammón en el programa Los Mammones (América TV).

Cuando el conductor le preguntó si eran ciertos los rumores de que quería renunciar, Peter reveló: “Sí, en la segunda temporada casi abandono todo”. Fue su compañero de escena Nicolás Vázquez quien se sentó a hablar con él sobre el tema y lo convenció para seguir en la novela, que tuvo un éxito inmediato. “Justo me agarró en quinto año de colegio, lo estaba haciendo alejado de mis amigos, viajes con el club… Sentía que estaba perdiendo algo de pertenencia mío. Me dijeron que era un camino interno que yo tenía que hacer para no perder mis amistades, que por suerte sigo teniendo el mismo grupo, que es mi cable tierra y es lo mejor que pasó en la vida porque los amigos son lo mejor que hay en el mundo”, cerró Lanzani.