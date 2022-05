Lola Latorre se la pudrió a Darío Barassi en El Trece: "Te lo voy a decir"

Lola Latorre manifestó su bronca contra Darío Barassi en pleno programa de 100 argentinos dicen. El tenso momento que se vivió en el estudio de El Trece.

Darío Barassi recibió un fuerte reclamo en 100 argentinos dicen. En la edición del pasado domingo 29 de mayo, que tuvo a varios famosos, Lola Latorre visitó el programa y le manifestó su enojo al conductor sanjuanino en plena transmisión de El Trece.

Pese a que el equipo de Lola logró sacar varios puntos de ventaja a lo largo del juego, el elenco de la obra de teatro Laponia -encabezado por Laura Oliva- aprovechó varios tramos del programa para quitárselos. Y luego de que una de las amigas de la influencer desperdiciara la oportunidad de quedarse con el triunfo, Barassi se burló de ellas.

"Era fácil de sacar. Si me decís a mí a quién tengo que despedir, con dolor hago esto...", indicó el presentador, quien inmediatamente después señaló a Juli como la culpable de la derrota. Frente a la broma de Darío, Lola tomó la palabra y lo cruzó: "Es re injusto. Te lo voy a decir... me enojé un poco".

"¿Por qué te enojaste?", indagó Barassi, que se mostró sorprendido por el reclamo. Y Lola Latorre remarcó: "Nos robaron los puntos todas las veces que ganaron". Laura Oliva también intervino y preguntó, con un tono picante: "¿Es así el programa o no?". De manera irónica, Lola manifestó: "Cómo me voy a enojar... no, es un chiste...".

"Sos hija de tu madre, mujer. ¿Cómo no te vas a poder enojar? Objetivamente lo dije, jugaron muy bien, pero es un juego muy azaroso. No puedo creer que no la sacaron...", concluyó el conductor, quien culminó 100 argentinos dicen a pura risa.

El reclamo de Darío Barassi a la producción de El Trece

El pasado miércoles 25 de mayo, Barassi recibió a la familia Jantus y se dirigió a Miguel, a quien le aconsejó: "No te escuchan, como todas las mujeres de tu familia... las retás al pedo. ¿Cinco mujeres tuviste?". Y Mariana, la pareja del hombre, le corrigió: "Yo las tuve".

Inmediatamente después, el presentador paró el programa y dijo: "Arrancó el taladro y yo hoy no estoy con paciencia". Y luego le consultó a los productores: "¿Quién es el del taladro? ¿Quién es? ¿No tenés el megáfono Luli? ¿Con quién hay que ir a hablar, chicos? ¿Con quién hay que ir a hablar para que un taladro deje de trabajar?".

Barassi se fue del estudio y se acercó a uno de los sectores en los que se escuchaba más el taladro y disparó a puro insulto: "Taladro, ¡la recalcada concha de tu vieja!". Luli, una de las productoras, lo frenó en seco y le marcó: "La madre no tiene nada que ver". "Pero, ¿qué le digo?", preguntó el conductor. Y su colega le indicó: "No sé, otra cosa. Metete con el taladro, pero no con la madre".