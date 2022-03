Lizy Tagliani huyó corriendo de un movil de Intrusos: "Casi me muero"

Lizy Tagliani entró en crisis y se fue corriendo en plena entrevista con Intrusos a la salida del teatro, ante una pregunta sobre la supuesta nueva relación de su expareja "Leo" Alturria.

El 2022 no empezó como Lizy Tagliani esperaba. Más allá de sus éxitos rotundos tanto en la televisión como en el teatro, los problemas de pareja y la posterior ruptura con Leo Alturria después de dos años la están afectando demasiado en cuanto a su vida privada.

La actriz, comediante y conductora salía del teatro porteño Lola Membrives y entró en crisis en plena entrevista con el cronista de Intrusos (América TV). Ante la pregunta sobre el presunto nuevo amor entre Alturria y una mujer llamada Antonela Leal, la protagonista se puso nerviosa y se marchó corriendo hacia la esquina de la calle.

Lizy Tagliani entró en crisis y huyó en plena nota

Cuando el notero de Intrusos la abordó a la salida del teatro, en primera instancia se dio todo en los mejores términos porque ella aseguró que estaba "muy bien y feliz". Sin embargo, el rostro de la artista cambió completamente cuando el periodista le consultó si estaba al tanto de un supuesto vínculo amoroso de Leo Alturria con una nueva pareja, de nombre Antonela, a la que el programa de América TV ya había entrevistado.

"Sigo en contacto con ´Leo´”, afirmó Lizy Tagliani al principio. Sin embargo, allí llegó la pregunta que la descolocó completamente: “¿Sabías que él está en una relación? Todavía no son novios ¿Te habló de Antonela, una chica de Luján?”.

“No”, respondió secamente y con cara de estupor. “¿Te sorprende?”, insistió el cronista. “No”, siguió ella, desencajada. y El periodista reiteró: “Nosotros hablamos con Antonela y tiene una relación de amistad con ´Leo´ por ahora”. Entonces, Tagliani decidió escaparse de la cámara y salir corriendo entre la gente que salía por la avenida Corrientes.

Lizy Tagliani le mandó un audio en vivo a Marcela Tauro

La actriz estaba viendo Intrusos en directo y no pudo soportar la tristeza. Al instante, le envió un mensaje de voz a una de las panelistas. Allí se la pudo escuchar totalmente conmovida por lo sucedido y remarcó: "Él no me dijo nada, es muy importante en mi vida. Cualquier cosa que le pase a ´Leo´ siento que es como si me pasara a mí".

"Esto me cayó como una patada, una puñalada en el medio del corazón porque yo amo profundamente a ´Leo´. Lo amo con toda el alma. Amo a su familia, yo me siento parte de su familia y además, hace un tiempito que estamos hablando y nos vemos", enfatizó la presentadora.

Luego, admitió que antes de que él se fuera a su Córdoba natal hicieron "una cenita re linda" y que allí se dijeron "cositas muy lindas". "Estábamos tratando de salir adelante por el amor que nos tenemos, sea cual sea el vínculo, pero que termine de la mejor manera", reconoció.

Lizy Tagliani salió corriendo en plena nota con Intrusos.

Con la voz quebrada, Lizy Tagliani detalló: "Yo me siento muy sola, entonces cuando me dijeron esto casi me muero, no podía creer lo que me estaba pasando". Además, la artista dijo que no tiene "nada que ver con esto, que es una historia de él de verdad".

Consultada sobre si hablaron del tema, remató: "Él me dice que es mentira, pero si es verdad o si es mentira tiene no es responsabilidad mía. Él tiene todo el derecho de hacer lo que quiera, de salir con quien quiera. No es algo que me pertenezca a mí".

"Estoy muy triste, no sé qué hacer... Pedile perdón al notero, que salí corriendo. Yo no soy así, pero me puso muy nerviosa la situación", se disculpó la artista mediante WhatsApp.

La palabra de Antonella, la supuesta nueva novia de "Leo" Alturria

En el diálogo con el ciclo que comanda "Flor" de la V, la mujer que trabaja en una farmacia en Luján aseguró: "Con ´Leo´ nos conocimos hace tres meses por Instagram. No tenemos un título, hay muy buena onda, la verdad que sí. Él es lo más". Luego, opinó que "´Leo´ no es nada de lo que dice ella (Lizy)" y cerró: "Quizás hay algún despecho por ahí... Tengo entendido que ella quiere volver pero él no. Me da un poco de pena, como mujer la respeto".