El misterioso posteo de Lizy Tagliani: "Hay amores que no se terminan nunca"

Lizy Tagliani encendió rumores de reconciliación con su ex, Leo Alturria, tras un misterioso posteo en sus redes sociales.

Lizy Tagliani y Leo Alturria confirmaron su separación a comienzos de este 2022, tras dos años juntos en una relación que parecía ir cada vez más en serio. Después de varios rumores de infidelidad y muchas preguntas que quedaron sin respuesta, la conductora de televisión aumentó las especulaciones todavía más con un misterioso posteo en sus redes sociales que confundió mucho a sus seguidores.

Tras haber anunciado su ruptura, Lizy explicó en varias ocasiones que todavía le guarda un gran cariño a su ex y que le desea lo mejor. Incluso, le había hecho una dulce dedicatoria en redes sociales expresándole cuánto lo quería como ser humano, mucho más allá de que su relación no haya funcionado. Por su parte, Alturria dijo cosas no tan favorables sobre Lizy.

Ahora, después de haber dado varias entrevistas al respecto y contar que su relación estaba por terminada, Lizy publicó una foto con su ex en la que aparecen muy juntos y sonrientes. En el pie de foto, escribió: “No fui yo, fue Google. Pero amo que suceda. Hay amores que no se terminan nunca. No volví. Es una foto vieja”. Aparentemente, Internet le trajo esa foto vieja de recuerdo y no pudo evitar compartir el recuerdo en sus redes.

En los comentarios de la publicación, varios seguidores de la conductora opinaron que no había sido buena idea subir esa foto y que tendría que soltar el recuerdo. Por otro lado, otros de sus fans le expresaron su apoyo. “Lo que sientas siempre está bien. Te adoro”, le escribió una amiga de Lizy. Otra seguidora le puso: “Que todo fluya y nada influya y nada influya y que sea lo que Dios quiera” y Lizy le respondió: “Eso siempre, para todos los aspectos de la vida”.

Más detalles sobre la separación entre Lizy Tagliani y Leo Alturria

Mientras Lizy siempre habló muy bien de su ex y se mostró agradecida por todo lo que que vivieron juntos, a pesar de que fue él quien decidió terminar la relación, Alturria expresó su resentimiento al respecto e incluso dio a entender que Lizy estaba desesperada por volver con él. “Ella no quería saber nada con que nos separemos. Se puso mal y se angustió. No hay vuelta atrás, pero estamos bien así. Ella sí quiere volver, pero yo estoy con el embrague puesto. No pasa nada, nos llevamos bien así y creo que todo va a seguir así”, dijo el joven durante una nota con Los Ángeles de la Mañana (LAM).

Por su parte, Lizy hizo un posteo en sus redes sociales que parecía haber sido una indirecta muy clara para él: “Todo manipulador emocional se aplica a fondo en desestabilizar a su víctima a fin de sacarla de sus casillas y poder acusarla de ser alguien alterado o inestable. Eso le ayuda a manipularla fácilmente desde la culpabilidad”.