Lissa Vera rompió en llanto en El Hotel de los Famosos: los motivos

Lissa Vera, exintegrante de Bandana, se quebró frente a las cámaras en el Hotel de los Famosos tras una fuerte pelea con Matilda Blanco.

En El Hotel de los Famosos (El Trece), el nuevo reality show conducido por “Pampita”, los participantes atraviesan un sinfín de cambios emocionales por el encierro, la convivencia y la exposición constante frente a las cámaras. Esta vez, fue Lissa Vera quien no pudo contener el llanto y se quebró en presencia de todos sus compañeros tras su fuerte cruce con Matilda Blanco.

Todo empezó a partir de una discusión que la exintegrante de Bandana tuvo con la asesora de moda, quien cumple el rol de gerente de guardia del hotel. La tensión empezó en el desayuno, cuando Blanco entró gritando a la cocina y comenzó a acusar de tramposa a Melody Luz enfrente de todos. A Lissa no le gustó para nada la energía que se generó en el ambiente y no pudo evitar confrontarla.

“Acá hay un temita de que las cosas no se hicieron bien. Entonces, que se hagan bien”, entró diciendo Blanco, a lo que la cantante le respondió: “Si tengo que andar pensando en sentirme culpable de algo que yo no tengo nada que ver…”. Sorprendida por lo atacada que reaccionó Vera, Matilda le aclaró que el reto no iba dirigido hacia ella: “¡Pero si yo no te eché la culpa a vos!”, exclamó.

“Entonces, ¿por qué te molesta que yo me sienta incómoda y me venga a sentar acá? Me sentí incómoda, la situación es incómoda. Yo tengo carácter fuerte, y cuando algo no me parece, no me parece”, enfatizó la cantante. “¡No era para vos! Lissa, bajá las revoluciones”, le imploró Matilda, intentando hacerle entender que el problema no era con ella sino con su compañera.

En este sentido, la experta en moda explicó que decidió exponer el problema enfrente de todos para no tener que señalar a Luz en privado. Esta explicación no consiguió calmar a la ex Bandana, quien insistió con que no fue correcto hacerles pasar un mal momento a todos por un error de una sola persona. “Se hizo problema de todos cuando lo dijiste delante de todos. A todos nos afecta. Y ahora es problema mío que a mí se me haya cerrado el estómago. Pero bueno, ya se me va a pasar”, cerró. En otro de los clips del backstage, Matilda aparece mirando a cámara y diciendo: “La reacción de mis compañeros es excesiva. Ni hablar de Lissa”.

El llanto de Lissa Vera en El Hotel de los Famosos tras su cruce con Matilda Blanco

“Sí, estoy llorando y no sé por qué. Todavía me lo estoy preguntando. Estoy llorando porque estoy pasada de rosca”, expresó Lissa en otra de las escenas. En episodios anteriores, había contado que estaba muy sensible por lo mucho que extraña a sus hijas, Catalina y Delfina. Lo que más le angustia a la cantante es estar alejada de Delfina, su hija de 2 años. “Estoy pensando que quiero ganar, y a la vez pienso que con una nena de dos años, no verla en dos meses, crece… No puedo ni llamarla para ver cómo está”, se lamentó.