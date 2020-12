El periodista de espectáculos dio una fuerte batalla contra la leucemia y, afortunadamente, pudo reponerse.

Lío Pecoraro reapareció en televisión para el último programa del año de "Todas las tardes", el ciclo que conduce Maju Lozano, en su lucha contra la leucemia que le diagnosticaron en octubre. "Todo encaminado porque está decretado, ganado y sanado", afirmó el periodista, con buena energía.

“Yo no sé cómo lo voy a presentar realmente. Nuestro hijo menor está en línea. Lo vamos a ver y vamos a hablar con él”, arrancó Maju Lozano, dando lugar a que, a través de una videollamada, Pecoraro pudiese volver a reencontrarse con sus amigos y colegas para hablar de la increíble lucha contra la leucemia que le diagnosticaron en octubre de 2020. Emocionados y luego de la presentación, el periodista de espectáculos agradeció todo el apoyo que le enviaron.

“¡Hola a todos los compañeros del canal! Estoy feliz de reencontrarme con todos ustedes, más allá de que hablamos en privado. Es mi primera reaparición pública, loca linda”, expresó el panelista, ante todo el equipo del magazine. Y agregó: “Estoy muy bien. En casa, por unos días y el lunes tengo que volver al Hospital de Clínicas, al que le estoy agradecido por el cuidado, por el tratamiento, la contención y por todo lo que implica llevar un tratamiento como el que llevo y estoy transitando”.

Además, sostuvo: "Pasé un camino muy difícil en la primera etapa, la inducción. Cuando llegué la primera vez a casa, me reencontré con todas mis cosas y fue muy importante, raro. Gracias a Dios me ha ido muy bien. Me siento más libre ahora. No se olviden que estuve en terapia intensiva y la pasé muy mal, estuve muy jodido. Gracias a que mi organismo estaba bien, pude salvarme después de cuatro días. En total, en la tercera etapa estuve como 70 días en el hospital".

“Me quedan dos etapas más, una que empieza el 4 de enero y otra que arranco en febrero. Todo encaminado porque está decretado, ganado y sanado. Ver el sol, las personas, los autos te da otra valoración de todo. Cuando pude volver a prepararme el desayuno solo me emocioné mucho. Creo que los seres humanos nos quejamos mucho y nos olvidamos de valorar las cosas buenas que tenemos. La pandemia es un buen ejemplo, la gente no se cuida y estamos en medio de un rebrote importantísimo”, concluyó Lío Pecoraro, totalmente esperanzado.