Levantan un programa de América TV y mueven a Ángel de Brito: "Se termina"

Las autoridades de América TV decidieron levantar un programa y Ángel de Brito recibió un inesperado anuncio. La drástica decisión que tomó el canal.

Cada comienzo de año es un tiempo de cambios para los canales de TV. Y para América TV no es la excepción, teniendo en cuenta que todo se define en base de cómo le va a cada ciclo en el rating. Justamente, las autoridades de Grupo América tomaron la drástica decisión de levantar un programa y de hacer una movida con Ángel de Brito, conductor de LAM (Los Ángeles de la Mañana).

De acuerdo a lo que anticipó Marina Calabró, periodista que integra el programa Lanata Sin Filtro por Radio Mitre, América TV se cansó de un ciclo televisivo que comenzó a emitirse hace poco más de un mes. Tras malos resultados en las mediciones de la TV, le pusieron fecha final a Insta-late, conducido por Cristian Vanadía.

El programa fue anunciado como una novedosa propuesta en la que se intenta mostrar las publicaciones que los famosos e influencers realizan en las redes sociales. Acompañado de un panel de dos personas, se debate y analizan los momentos virales del día en el horario que anteriormente ocupaba Jey Mammón: desde las 23.30 horas hasta la 01:00.

Cristian Vanadía, conductor de América TV en Insta-late.

"Me parece un punto a favor de la nueva gestión de América que no estiran los fracasos o los no éxitos. Esta gestión en esto es menos paciente y también tiene que ver con el cuidado de la pantalla", opinó Calabró, que además mencionó que Insta-late llegará a su final en el mes de abril.

¿Qué programa ocupará el lugar de Insta-late? La columnista señaló: "Lo que a mí me cuentan que los candidatos a reemplazarlo son los Emparejados, que es el programa de Sabrina Rojas y el 'Tucu' López…". Y agregó: "Yo dije ¡Es un disgusto el fin de semana! ¿Y lo van a hacer todos los días? Entiendo que será un parche de programación".

Qué va a pasar con Ángel de Brito y LAM en América TV

Según lo que comentó Marina Calabró, Ángel de Brito continuará con LAM (Los Ángeles de la Mañana) en el mismo horario, aunque también le llegará una propuesta para realizar otro programa televisivo en América TV. "Están buscándole, vamos a decir novia, algo que le calce justo y que tenga que ver también con su interés". ¿De qué tratará el nuevo ciclo del conductor de farándula? "Creo que no es hacer otro programa más donde haya panel y debate de temas de espectáculos o actualidad sino proponer una diferencia artística que también enriquezca su perfil", precisó la periodista.