Letal opinión de Ángel de Brito sobre el nuevo novio de Lizy Tagliani: "No le suma"

El periodista fue contundente en su opinión sobre la relación de Lizy Tagliani y Sebastián Nabot. Ángel de Brito fue cuestionado al respecto por sus seguidores de redes.

Ángel de Brito opinó sobre el nuevo noviazgo de Lizy Tagliani tras su escandalosa separación de Leo Alturria y fue contundente en su descargo. El conductor de LAM se encontraba en una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram cuando fue cuestionado por el presente mediático de la presentadora de TV.

"¿Qué opinás del nuevo chongo de Lizy?", le preguntó uno de los usuarios de la red social al periodista y éste fue lapidario. "Está entrando en un juego mediático que no le suma nada", sentenció De Brito sobre la relación de Tagliani con Sebastián Nabot, romance que fue confirmado por la actriz en declaraciones públicas.

"Estamos muy bien por suerte. Lo pasé muy bien, lo necesitaba. Estuve muy mal, muy angustiada y la verdad que me hizo muy bien", expresó la exparticipante de Bailando por un sueño en diálogo con el cronista de Intrusos a la salida de su obra de teatro, Los Bonobos. De esa manera, la estrella de Telefe dejó en claro que pudo rehacer su vida rápidamente tras la difícil separación de Leo Alturria, modelo con el que estuvo en pareja durante más de un año y cuya relación terminó con conflictos mediáticos.

"Me encanta desde que lo conocí. Somos amigos desde 2016. Me gusta, pero hay que ver. Nos conocemos hace mucho, tenía unos días libres y me acompaña. Me vino a ver al teatro, me vino a buscar, me lleva a bailar, a distraerme un rato", agregó Tagliani sobre su relación con Nabot.

Historia de Instagram de Ángel de Brito.

Rumores de reconciliación entre Lizy Tagliani y Leo Alturria

El periodista Juan Etchegoyen se expresó sobre un encuentro que Lizy y Leo habían tenido en un evento de Puerto Madero y reveló insólitos datos: "Voy a aportar el dato más importante... No sólo estuvieron en el mismo lugar, sino que chaparon fuerte al final de la noche en un rincón del boliche. Me contaron que se buscaron toda la noche hasta que concretaron", enunció en Mitre Live.

"Háganse una idea de él escribiéndole por WhatsApp toda la noche, ella buscándolo en el boliche permanentemente y el nuevo novio de Lizy llorando por la situación", continuó el comunicador y así puso en duda el noviazgo de Lizy con Sebastián Nabot. "Después de la terrible situación que vivieron por las infidelidades, me cuentan que están más juntos que nunca después de esto qué pasó, que no fue un chape más”, conluyó.