Laura Esquivel habló de su calvario de salud y causó conmoción: "Una oscuridad"

La actriz y cantante habló sobre cómo la afectó la fama de pequeña. Laura Esquivel protagonizó Patito Feo a sus 13 años.

Laura Esquivel se abrió sobre sus problemas de salud mental en su adolescencia y recordó cómo enfrentó esa realidad. La actriz de Patito Feo rememoró la época de sus estudios secundarios y la masiva fama que ella tenía en aquel momento.

Esquivel protagonizó una de las tiras infantojuveniles argentinas más exitosas del nuevo milenio, con proyección internacional, a sus 13 años. Asimismo, la actriz vivió su pubertad y adolescencia en una dinámica poco común para personas de su edad, con exigencias similares a las de los adultos.

"El momento más fuerte fue cuando terminé la secundaria. Siempre sentí la necesidad de tener algo fijo, esta cosa del altibajo del trabajo artístico que un día trabajás, un día no, un día te va bien, un día te va mal. No quería eso para mí vida. Sentía que era emocionalmente muy pesado de manejar", comenzó su descargo Laura Esquivel en diálogo con Tatiana Schapiro en Infobae. Y sumó: "Terminé la secundaria y ya había vivido lo que era llenar un estadio con la gente. Lo que hoy hacen grandes artistas, con Patito Feo lo hemos hecho".

Esquivel aludió a la sensación de volver al hotel, de volver a su casa. "No podía comunicar ni siquiera a mis papás lo que me pasaba. Tenía ansiedad y me pasaban cosas que no sabía que era ansiedad, obviamente: había una tristeza, un dolor, una oscuridad adentro mío que no tenía idea qué era", agregó la actriz y cantante. Y añadió: "Había un trastorno de ansiedad. Yo tengo una personalidad bajo perfil, esta cosa de la exposición capaz no es tan lo mío. Tengo que aprender a manejarlo. Lo fui aprendiendo cada vez más y también la sensibilidad, al ser muy, muy, muy sensible, a veces te afecta un poco más todo".

"Muchísimo miedo. En realidad sentí mucho miedo todos estos años que no pude comunicarlo, pensando que yo podía solucionarlo. Ahí sentía mucho miedo porque sentía que nunca lo iba a poder solucionar o que nunca me iba a poder sentir mejor", culminó su relato la artista.

Laura Esquivel, sobre las redes sociales

"Me tocó una etapa buena para llevarme con las redes sociales. Creo que si me hubiera tocado con Patito Feo hubiera sido más tremendo. Por suerte me llevo bien. La gente que me sigue es muy amorosa y trato de ser súper fiel a la persona que soy", comentó Esquivel en alusión a las críticas en las redes. Y sumó: "No me gusta simular algo que no soy. Y si bien me llenan de amor, llegás a tu casa y tenés que desconectar un poco. Son dos mundos: el de acá, y el tecnológico".