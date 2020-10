Las predicciones de Ludovica Squirru para Argentina en 2021

El 2020 es un año colmado de sorpresas. La pandemia por coronavirus ha afectado a millones de personas de todo el planeta, dejando miles de contagios y muertes en decenas de países. Pese a que casi nadie se imaginó que podría pasar semejante problema, Ludovica Squirru es -quizás- la única argentina que lanzó una predicción al respecto.

"Va a ser duro, va a ser durísimo... Van a haber mínimo nueve, ocho meses en los que vamos a tener que hacer la plancha, bucear, tubo de oxígeno, para ver cómo hacemos en el día a día. Porque esto no lo salva ninguno. El que gane (las elecciones presidenciales), el que salga... Estamos todos en el Arca de Noé. Estamos todos metidos como argentinos en este barco. Entonces, abramos la cabeza. No pensemos en la política económica, no. Hablemos cómo estamos como seres humanos", había advertido la astróloga en una entrevista que en 2019 le concedió a Reynaldo Sietecase, por Radio Con Vos.

En un almuerzo que tuvo con Juana Viale, en el programa de Mirtha Legrand, la especialista se adjudicó haber predicho el coronavirus en 2020: “Yo la predije. Este es el año de la rata y es el animal que nos va a sobrevivir a todos por la fortaleza psíquica y espiritual que tiene. Es un año de convergencia de todas las cosmovisiones importantes que fueron escritas en la historia de la humanidad. Este año convergen los mayas, los chinos, los asirios caldeos, los celtas. Más allá del día a día, que es insostenible, tenemos que elevarnos en conciencia”.

"Nos estamos refundando en serio. Hablando con otras personas que hacen Kabbalah (disciplina que propone transformar la realidad a través de la palabra), este 2020 es un año que se repite cada 1.000 años en los cambios sistémicos que va a haber en la historia de la humanidad. Yo predije la pandemia. Para los chinos, también. En el horóscopo chino, este es el año de la rata, que va a sobrevivir a todo por la fortaleza psíquica y, sobre todo, espiritual", agregó, con absoluta seguridad.

Acerca de las dificultades que ha presentado el 2020, Ludovica recomendó que la gente tome este duro contexto como un aprendizaje: "Si no nos damos cuenta, más allá de que a veces el día a día es insostenible, tenemos que elevarnos en consciencia y decir: 'Esto creíamos que iba a ser el fin del mundo en 2012 y no fue".

"Si los humanos desapareciéramos en la Tierra sólo tres días, el planeta se regeneraría totalmente"

Por otra parte, la famosa astróloga opinó acerca de lo que ocurriría si la gente se ausentara durante algunos días del planeta: "Si los humanos desapareciéramos en la Tierra sólo tres días, el planeta se regeneraría totalmente. Ahora estamos confinados y los animales empezaron a salir".

Las predicciones de Ludovica Squirru para el 2021:

La famosa astróloga comentó en detalle qué es lo que pasará en 2021: "Está naciendo un nuevo hombre y una nueva mujer. Se está generando una nueva humanidad, estamos en el medio de esa bisagra. El año del búfalo, que empieza el 12 de febrero, nos va a desacelerar. El 2020 nos está preparando para un nuevo paradigma de vida en este planeta que hemos destruido los seres humanos".

"Estamos en la era de desacelerarnos porque todo va a conspirar para eso porque no va a haber recursos naturales porque los estamos destruyendo. Vamos a volver al sulky, a la carreta, al caballo, a la bicicleta, a caminar porque estuvimos muy acelerados y no sabíamos para qué como humanidad", agregó Ludovica, ante atenta mirada de la mesa conducida por Juana Viale.