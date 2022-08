Lali Espósito sedujo a un participante de La Voz Argentina: "En tu cama"

Lali Espósito lanzó un picante comentario hacia Nacho, un participante de La Voz Argentina, y el momento se volvió viral.

Lali Espósito protagonizó un momento de tensión en La Voz Argentina (Telefe) con Nacho, un participante del equipo de Soledad Pastorutti que se enfrentó con otra compañera en el marco de los Knockouts. Cuando el joven terminó de cantar la canción Dejé Cosas en tu Cama, Espósito soltó un sugerente comentario para seducirlo.

De todos los miembros del jurado, Lali es la que más se destaca por su carisma, su espontaneidad y su divertida manera de vincularse con los participantes. En más de una ocasión se vio seducida por algún concursante e hizo chistes al respecto, generando muchas risas entre sus compañeros. Esta vez no fue la excepción y aprovechó la oportunidad para hacerle un comentario romántico a Nacho.

Al darle su devolución al concursante, Lali le destacó no solo lo bien que cantó sino también lo que transmite arriba del escenario. "Nacho es un crack. Tenés algo muy emocional. Ya solamente así parado, sin cantar, me emociona tu presencia", le expresó. "¿Querés que te haga upa?", bromeó Marley. Lali puso un gesto pensativo, bastante interesada por la idea.

"La Sole" se sumó a la broma y le insistió: "Lo está pensando, lo está pensando. No sos de pensar mucho las cosas, Lali. ¡Decí que sí!". "Yo solo voy a decir que en un momento dijo: 'Dejaste tantas cosas en mi cama'. Y me miró y yo dije: '¿Yo dejé cosas en tu cama? ¡No me acuerdo!", bromeó la cantante, y todos sus compañeros estallaron a carcajadas. Y una vez que terminó el chiste, se puso seria y concluyó su devolución: "Me encantó, fuera de joda. Son dos artistas re lindos. No podría inclinarme por uno, la verdad".

El divertido momento de Lali Espósito en La Voz Argentina: "Soy una depredadora"

Recientemente, el artista español Alex Ubago estuvo como invitado al reality. Uno de los participantes, Juan Manuel Godoy, se puso muy contento por tenerlo enfrente y destacó el "bello momento" que estaba viviendo. Lali aprovechó la ocasión para lanzar un comentario picante hacia el joven: "¿Lo de bello lo decís por mí? No juegues conmigo, Juan Manuel. Mirá que estoy soltera y soy una depredadora, así que cuidado", le advirtió.

El momento se volvió viral en las redes sociales y cientos de usuarios le expresaron a Lali lo mucho que se divierten al verla interactuar con los concursantes. "Amo a Lali, es una genia", opinó una usuaria, mientras otra destacó: "Lali siempre hermosa y buena onda, es lo mejor de La Voz Argentina".