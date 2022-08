Lali Espósito no aguantó y se burló de Marley en La Voz Argentina: "Le está dando algo"

La cantante reaccionó ante un baile que Marley hizo en el escenario de La Voz Argentina.

Lali Espósito se burló de Marley en La Voz Argentina cuando el conductor intentó seguir los pasos coreográficos de uno de los participantes del reality show. La jurado no pudo contener la risa ante la poca destreza del presentador en su danza y lanzó una lapidaria frase al respecto.

El concursante Renato Barbieri interpretó el hit Sugar de Maroon 5 y Marley le hizo un comentario sobre su performance una vez terminada. "Veo que estás creando nuevos pasos de baile para que yo los aprenda", enunció la estrella de Telefe y, acto seguido, el participante comenzó a enseñarle algunos pasos que él intentó imitar sin mucho éxito.

Las cámaras del programa poncharon la reacción de Lali ante la performance de Marley y se pudo ver a la intérprete del hit N5 con su mano sobre su cara, mientras se tapaba la boca en medio de una carcajada. "¡Parece que le está dando algo!", soltó la actriz y cantante y puso a reír a todos los presentes en el estudio.

"Yo estoy feliz porque en el ensayo no pueden hacer la performance como la hacen acá, sobre el escenario. Entonces hoy vi el plus que no vi en el ensayo, que es toda tu puesta en escena, tus pasos, tu movida, tus lentes, todo lo que propusiste. Hoy tuviste un nochón y acá, en los playoff, hay que pelearla de verdad y diste batalla. Muy bien, te felicito", fue la devolución que Espósito le dio al concursante conmovida, aunque finalmente no lo eligió para que forme parte de las presentaciones en vivo; sino que escogió a los participantes Lucía Cavallini, Tomás Sagués, Ángela Navarro y Emilia Soler.

Las tiernas palabras de Lali Espósito a Soledad Pastorutti

La cantante oriunda de Arequito estuvo como invitada en el ciclo La Peña de Morfi y fue homenajeada con un video en el que varias personalidades del medio le enviaron cálidos mensajes sobre su don de gente. "Admiro mucho su capacidad de trabajo. Me siento muy identificada con ella como mujer y como artista. Admiro todo su camino recorrido pero lo que más admiro es que siga siendo la tipa que es", enunció Espósito en un video que envió al ciclo conducido por Jey Mammón. Y agregó: "Ella me demuestra que primero está la persona que sos y, si lo acompañas con el talento y la capacidad de trabajo que ella tiene, es genial".