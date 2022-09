Lali Espósito armó "un viajero" y argentinizó la televisión española

La famosa cantante debutó como panelista en un reconocido programa de España y decidió mostrar parte de la cultura Argentina.

Lali Espósito armó un trago conocido como "el viajero" en la televisión española y empapó de cultura argentina a miles de televidentes europeos. Rápidamente, el video de la cantante se volvió viral en las redes sociales y generó gran emoción entre sus seguidores argentinos, quienes alentaron su actitud.

Tras haber debutado como panelista de El Hormiguero, el famoso ciclo de entretenimiento español conducido por Pablo Motos, Lali Espósito decidió inaugurar una sección particular en el programa en donde difunde parte de la cultura argentina. Tras haber finalizado con La Voz Argentina, la cantante volvió a instalarse en Europa, pero con su país siempre presente.

Luego de haber dado una clase de cómo preparar el mate, Lali decidió explicar cómo armar un fernet viajero, el clásico trago que se bebe en las fiestas servido en una botella de plástico cortada para que se más fácil de transportar. "Te quiero argentinizar, es mi objetivo en esta vida, Pablo", reveló la intérprete de 2 son 3.

La cantante armó el trago de 0: cortó la botella, quemó los bordes para evitar cortes, colocó gran cantidad de hielo y sirvió el trago con la reconocido porcentaje de 70-30 (30% de Fernet y 70% de gaseosa cola). Incluso, coronó el ritual mezclando el trago con el dedo índice.

"Esto no se hace en todas las casas de Buenos Aires, se hace así en algunos barrios como en el que yo crecí", comentó Lali antes de que el conductor probara el trago. Sin embargo, cuando llegó el momento de degustar, Motos no simpatizó demasiado con la bebida. La cantante no le dio mucha importancia al tema ya que ella si continuó bebiendo y aseguró que era "su trago favorito".

Lali en Vélez: toda la información de entradas, precios y ubicaciones

Lali Espósito anunció y salió a la venta con las entradas para su primer Estadio Vélez, luego de causar furor en todo el país con su taquillera gira “Disciplina Tour”.

La reconocida cantante pop argentina viene transitando un año histórico en su carrera y ya logró agotar dos Estadios Luna Park - 23 y 24 de junio- y 3 Estadios Movistar Arena - 27 de agosto, 3 y 4 de diciembre- en tiempo récord, vendiendo más de 50.000 entradas en lo que es su regreso a los escenarios luego de mucho tiempo.

Ahora, Lali vuelve a superarse a sí misma y tocará por primera vez en un estadio de fútbol y sus fanáticos están expectantes. Sin embargo, tendrán que esperar para verla en vivo en Ciudad de Buenos Aires ya que el show será el próximo 4 de marzo en el Estadio Vélez Sarsfield.

Lali ya visitó como parte de “Disciplina Tour” Mendoza, Bahía Blanca, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Tucumán, La Plata, Córdoba, Salta y Río Cuarto, reuniendo a miles de personas y generando una fiesta en cada recinto que visitó, desplegando su talento y magia y esa conexión única que tiene con su público.

La venta de entradas para Lali en Vélez comienza este jueves a las 12 del mediodía. Se pueden conseguir únicamente a través de Ticketek. Los precios para las entradas de Lali en Vélez van desde los 6500 hasta los 9500 pesos, sin service charge.