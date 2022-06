Lali Espósito apuró a un participante de La Voz Argentina: "Es complicado"

Lali Espósito acorraló a uno de los participantes de La Voz Argentina con una picante pregunta. El incómodo momento que se vivió en la pantalla de Telefe.

Lali Espósito causó revuelo en una nueva edición de La Voz Argentina 2022. Durante la transmisión del pasado martes 7 de junio, la cantante apuró a un participante con una picante pregunta y lo incomodó en la pantalla de Telefe. De hecho, las redes sociales reaccionaron con memes y comentarios al respecto.

En pleno programa de La Voz Argentina, un hombre llamado Lucas Bongiovanni interpretó la canción "Plus", de la banda de rock Stone Temple Pilots. Inmediatamente después de escuchar su voz, Lali y Soledad Pastorutti pulsaron el botón para darse vuelta de los sillones. Y Marley aseguró: "Lali está enamorada".

La artista de 30 años comenzó a hacer un baile muy sensual y luego le arrojó una campera al escenario. Ante la mirada de Ricardo Montaner y Mau y Ricky, quienes prefirieron no elegir a Lucas, "La Sole" explicó el motivo por el cual no bailó como Espósito: "Escuchame, ella hizo todo lo que hizo porque está soltera. Yo estoy casada. Yo no puedo porque estamos en televisión, ja".

Con un tono desafiante, Lali le preguntó al participante: "Che, ¿vos estás soltero?". "¿Cómo? Eh... es complicado, es complicado...", le respondió Lucas, quien se mostró avergonzado. "Cómo me gambeteaste esa pregunta... no importa, no va más eso de estar soltero o casado. Mejor pasemos de pregunta porque hay un temita, ja", le retrucó la artista. Y luego citó una canción de Andrés Calamaro: "Pasemos a otro tema, no quiero hablar de eso...".

Ricky tomó la palabra y le pidió al concursante que decidiera entre Lali Espósito y Soledad Pastorutti. Lucas eligió quedarse con la famosa cantante de pop y reveló una anécdota: "Yo siempre que voy a casa de mi madre me pongo a ver videos de música, de historias de bandas. Y un día, casualmente, en los recomendados de inicio de YouTube encuentro un video del origen de lo que sería el género Nu Metal acá en la Argentina. Y aparece el señor Andrés Giménez, cantante de A.N.I.M.A.L, contando que una señora que vino al estudio le pidió un saludo para su hija. Y resulta que esa chica era Lali".

Finalmente, Lali estalló a puro gritos y corrió hacia el escenario para colgarse y arrojarse en los brazos de Lucas Bongiovanni, que no dudó en abrazarla y celebrar.

Las reacciones de las redes tras el baile de Lali Espósito a un participante de La Voz Argentina

Lali quebró en llanto con un participante de La Voz Argentina

Estef Figueroa acudió al programa para mostrar sus dotes artísticos y Lali Espósito logró captar su atención. "Me llamo Estefanía pero me gusta que me digan Stef por una cuestión de identidad. Soy de Lanús", expresó la concursante sobre su identidad de género al presentarse ante el jurado del reality, conformado por Lali, Soledad, Mau y Ricky y Ricardo Montaner. "Me encantó, uno piensa muchas cosas cuando está dado vuelta, esperé, pero sentí que no tenia que perder la oportunidad de verte, te deseo de todo corazón en mi equipo contame de vos", respondió la intérprete de Una Na.

Figueroa contó que se había presentado en el concurso de canto para poder mostrar su talento de manera masiva. "Quería mostrarme como soy después de pasarla mal durante varios años porque sufrí mucha discriminación. Cantar me hizo salir adelante. Básicamente porque tuve mucha discriminación en su momento", agregó Estef entre lágrimas. Y Ricardo Montaner aseguró que cantar libera los penares.

"Venir a un programa que ve todo el país es liberador pero debe asustar, así que quiero felicitarte porque todos los que estamos aquí te admiramos y eso tiene mas valentía de lo que nos imaginamos, gracias por venir acá", expresaron Mau y Ricky como reflexión tras el relato de Estef. Y cerraron: "Con el hecho de que estés contando tu historia te prometo que personas que pasaron por cosas parecidas están celebrándote y deseando ser valientes como tu". "Hiciste visibles temas con los que se va a identificar mucha gente, lo de la música también", agregó La Sole por su parte.