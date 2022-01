Lali Espósito aniquiló a Flavio Azzaro y pidió que se vaya de la TV: "Burro, ignorante"

Sin nombrarlo, Lali Espósito destrozó a Flavio Azzaro tras sus dichos homofóbicos en Crónica. Pidió que se vaya de TV y lo trató de "burro, ignorante y desagradable".

Si algo le faltaba a Flavio Azzaro después de la condena generalizada por sus vergonzosos dichos homofóbicos en su programa de Crónica TV era que hasta Lali Espósito lo destrozara en las redes sociales. La destacada artista argentina lo liquidó a través de su cuenta oficial de Twitter (@lalioficial).

La actriz, cantante y compositora de 30 años ni siquiera mencionó al conductor en su mensaje, aunque no hizo falta porque se interpretó claramente que se refería a él. Mientras estaban dando al aire la noticia policial de un violento ataque a la confitería inclusiva Maricafé, el comunicador se dedicó a discriminar a la comunidad LGBTQ+ y a hacer chistes al respecto, cuando en realidad no tenía nada que ver con el informe en cuestión.

La joven artista publicó un tuit luego de lo sucedido contra el conductor de Crónica y lo aniquiló de principio a fin del mismo: "Un pibe que piensa y se expresa de esa manera... Burro, incapaz, desagradable e ignorante", comenzó. Y, sobre el final del lapidario mensaje, escribió: "¡¿Qué hace ocupando un espacio en el mundo de la comunicación?! Que piense como quiera. Me cago en él y en los que son como él, ¡pero por lo menos que no esté en TV!".

Qué dijo Flavio Azzaro

Mientras una de sus panelistas estaba dando la noticia de que el local Maricafé había sido violentamente atacado con una almohada prendida fuego, el presentador comenzó a discriminar a la comunidad LGBTQ+ y a hacer bromas vergonzosas al respecto.

"¿Qué significa un café GLGTV (sic)? ¿Yo no puedo ir, ponele?". Allí fue cuando le contestaron en vivo que se trata de una confitería inclusiva, por lo que cualquiera puede asistir, independientemente de su condición sexual. Entonces, el periodista arremetió irónicamente: "¿Pero hay cafés que no son inclusivos, que si sos gay no podés entrar?".

"Nosotros no formamos parte de la comunidad, entonces es muy difícil hablar desde afuera... Hay gente que forma parte y necesita sentirse más cómoda en un lugar", contestó la panelista. "A mí que me gustan las mujeres, ¿puedo ir?", insistió Flavio, lo que puso aún más incómoda a su compañera. "A vos, ´Caro´, ¿qué te gustan? ¿Los hombres o las mujeres?", le preguntó al aire.

La periodista le aclaró que es heterosexual, aunque le dedicó un fulminante comentario para evidenciar la homofobia oculta en su discurso: "Me descolocás. Estamos hablando de un ataque con un almohadón incendiado, una noticia policial… A mí por ahora me gustan los chicos, pero no sé qué va a pasar el día de mañana".

El momento en el que Azzaro derrapó sobre los gays en Crónica TV.

Para colmo, el comunicador la consultó por su tatoo, que no tenía nada que ver con el tema que estaban presentando, y se escrachó solo: "Ya está, no pasó nada... La gente pregunta eso, por tu tatuaje. ¿O vos te pensás que la gente en nuestro WhatsApp pregunta si pasó algo con el almohadón?", culminó Azzaro su papelón.