La violenta frase de Manuel Urcera a Indiana Cubero que enfureció a Poroto

El prometido de Nicole Neumann habría tenido una actitud bastante violenta con la menor de edad y esa habría sido la gota que rebalsó el vaso en el vínculo entre madre e hija.

La interna entre Indiana Cubero y su mamá, Nicole Neumann, cada vez genera más polémica. La mayor de las tres niñas que tuvo la modelo con Fabián Cubero, denunció a su mamá por maltrato y generó gran controversia al confesar que durante mucho tiempo soportó este tipo de actitudes. Sin embargo, recientemente salió a la luz que Manuel Urcera, prometido de Neumann, habría tenido mucho que ver en la pelea de madre e hija.

Según informó la panelista Paula Varela en Socios del Espectáculo, el piloto de carreras habría tenido una violenta actitud con la niña en la que la modelo no intervino. Precisamente, esta situación fue la que llevó la relación al límite e hizo que la joven decidiera cortar relación con su mamá y mudarse a la casa de su papá.

"Ha tenido comentarios muy desafortunados para con la menor que Nicole no ha sabido enfrentar como madre y ponerle un límite", reveló la panelista sobre la actitud de Urcera. Luego, reveló qué fue lo que el piloto le habría dicho a la niña de 14 años: "Sos una mediocre. Así no vas a llegar a ningún lado". Aparentemente, esta fue la gota que colmó el vaso y, a partir de esta pelea, la niña habría decidido irse a vivir con su papá y Mica Viciconte.

Revés inesperado para Nicole Neumann: su hija Indiana presentó una prueba vital en la Justicia

Nicole Neumann se encuentra en un momento difícil por varias situaciones que ocurrieron en el último tiempo. Lo más grave fue la denuncia de su hija Indiana Cubero, quien presentó pruebas que la Justicia no esperaba y se trata de grabaciones que incriminan a su madre.

Lidia Rosenstein, la abogada de Fabián Cubero, dialogó con A La Barbarossa, el programa que conduce Georgina Barbarossa en Telefe. Allí brindó datos reveladores para la causa que inició Indiana Cubero, la hija de Nicole Neumann, contra su propia madre. "Cuando sentía lo que estaba viviendo que era realmente terrible, le pidió a su papá de ir a vivir con él", dijo en primera instancia.

Siguiendo su relato, Rosenstein dijo que el exfutbolista le pidió que se quede con Nicole porque así lo marcaba el convenio legal. "¿Qué se les ocurre que hizo la niña muy hábilmente? Grabó a su mamá para poder demostrarle a su papá el maltrato del cual era objeto", explicó.

La letrada también reveló que Nicole Neumann, quien renunció como jurado de Los 8 Escalones para evitar exposición, se dio cuenta que la estaba grabando, se enojó y le quitó el celular. "Indiana se lo pedía por favor porque tenía que rendir examen y la información estaba en el teléfono. La madre no se lo dio, lo que la mamá no sabía es que seguía grabando y se escucha a un tercero decir cosas que no son agradables", precisó refiriéndose a Manuel Urcera, actual pareja de Neumann.

Es por eso que Cubero tomó la decisión de hacer una "protección contra la violencia familiar". "Es una mamá muy agresiva, es una señora que yo diría que tiene un narcisismo tan agrandado que no termina de entender como alguien se puede oponer. Hay insultos y agresiones terribles", agregó Rosenstein. Este último testimonio fue polémico y despertó todo tipo de reacciones, más que nada en el abogado Cuneo Libarona, quien la criticó duramente. "Que una abogada esté hablando con una soltura llamativa sobre acusaciones dilacerantes tremendas, de una chica adolescente contra su madre, es peligroso para la abogacía. Habla mal de nosotros, básicamente", lanzó. Además de eso, fue multada por "filtrar información y divulgar datos inapropiados" relacionado a una menor de edad.