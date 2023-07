La última entrevista de Wanda Nara: "La culpa de dejar a los chicos"

Salió a la luz la última entrevista de Wanda Nara antes de la internación. Qué dijo la conductora, quien todavía se mantiene en silencio tras los rumores sobre su salud.

Wanda Nara continúa en silencio tras conocerse rumores sobre su estado de salud. Es por eso que cobró notoriedad una entrevista que la conductora brindó horas antes de ser internada, dado que por el momento nadie de su entorno salió a manifestarse con un parte médico oficial.

"Todo llega, hay que tener fe. La verdad es que nunca me imaginé ganarme un Martín Fierro en mi primer año de tele. Trabajé mucho el año pasado pero con un grupo hermoso que era La Máscara. Es un programa que hice entre amigos. Nos terminamos haciendo muy amigos todos: Lizy (Tagliani), Karina La Princesita, Natalia (Oreiro). Fue muy lindo. Telefe es mi gran familia. Estoy muy contenta", manifestó Wanda Nara en una entrevista concedida a PrimiciasYa.

A su vez, Wanda Nara agregó: "Cuando las mamás trabajamos mucho tenemos siempre esa culpa de dejar los chicos y ellos me acompañaron mucho. Trabajo mucho, me preparo mucho, como también me preparé para hacer MasterChef. Espero el año que viene estar nuevamente ternada. Hay muchas propuestas de Telefe, hay otra conducción de un reality muy importante, vamos a ver qué pasa".

Wanda Nara decidió hablar tras conocerse sus problemas de salud

Wanda Nara es una de las personas más mencionadas por los portales de espectáculos en las últimas horas. Es que el estado de salud de la mediática es una incógnita y mucho se habló sobre qué le ocurre realmente. En este sentido, la propia protagonista decidió romper el silencio y contar su verdad.

Tras conocerse que atraviesa un problema de salud del cual no hay precisiones, Wanda Nara estará mano a mano con Vero Lozano en Cortá por Lozano. La esposa de Mauro Icardi se sentará en el diván el próximo lunes 17 de julio y allí hablará sobre su vida y su intimidad con la conductora del ciclo de Telefe.

El programa de Vero Lozano comienza a las 14:30 horas, por lo que será competencia directa de Mariana Fabbiani en su debut en América TV con DDM. De acuerdo a la información brindada por la cuenta de Twitter PTC_Recargado, este será el momento en el que Wanda Nara contará los pormenores de su vida privada.