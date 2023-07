El papá de Wanda Nara recibió la pero noticia en medio del drama familiar: "Les avisaron"

Tras hacer fuertes declaraciones sobre la salud de su hija, el mediático empresario recibió una dura noticia. La conductora de MasterChef se instaló en Turquía junto a Mauro Icardi.

Andrés Nara cobró un gran protagonismo en los programas de espectáculos debido a su nuevo enfrentamiento con su hija. La salud de Wanda Nara se convirtió en uno de los temas del momento y el único integrante de familia que hizo declaraciones al respecto en los medios fue su padre. Y ahora debe lidiar con una dura noticia.

El encargado de trasmitirle la información al empresario fue Ángel de Brito. El periodista de LAM fue uno de los periodistas que más de cerca siguió el conflicto familiar y también maneja información sensible sobre la situación médica de Wanda Nara, quien no pasa su mejor momento.

En esta ocasión, el escándalo tuvo una nueva integrante: Alicia Barbasola, la esposa de Andrés. Nara y Alicia comenzaron una campaña para sumarse al Bailando 2023, que muy pronto debutará por la pantalla de América TV. El mediático grabó un video junto a su pareja, Alicia Barbasola, y el bailarín Joel Ledesma, para mostrar su talento y recibir un llamado de la producción de Marcelo Tinelli.

Sin embargo, de Brito aseguró que la pareja no serán de la partida.. "Hoy se cerró la lista y les avisaron que están afuera del certamen", anunció. "Hablé con Alicia. Y le dije que siempre está la posibilidad de que entre como un reemplazo, como ocurre cuando alguna figura se lesiona o tiene que ausentarse por alguna razón", precisó el conductor de LAM.

Andrés Nara habló sobre la salud de Wanda y expuso a Mauro Icardi

En medio de la preocupación por la salud de Wanda Nara, quien llegó a Turquía en las últimas horas, su padre reapareció en los medios y contó por qué se peleó con Mauro Icardi. Andrés Nara acusó al futbolista de distanciarlo de su hija y reveló que, luego de un fuerte cruce, "nunca más" tuvo relación con él.

Acompañado por su esposa, Alicia Barbasola, visitó Nosotros a la Mañana y dio detalles del conflicto familiar que empezó hace unos ocho años. "En algunas cosas soy moderno, pero hay otras que no acepto. Y para mí esta cosa del hombre que se mete con la mujer de un amigo no va", remarcó.

El mediático cuestionó el contexto en el que Mauro y Wanda iniciaron su romance y apoyó a Maxi López, quien en ese momento estaba casado con la empresaria. También contó que la pelea con el delantero del Galatasaray se desencadenó por un comentario de uno de sus nietos.

"Uno de los chicos le dijo 'papá'. Yo estaba ahí y le dije que el padre era Maxi", relató el empresario, en diálogo con el Negro Gonzáles Oro y su equipo. "A él no le gustó, me lo dijo; a mí tampoco me gustó lo que me dijo, también se lo hice saber, y nunca más", añadió.

"Yo tengo un problema con Mauro. Tengo mala relación. Bueno, no sé si decir mala, porque no tengo relación con él directamente", continuó. De esta forma, Nara dio a entender que el conflicto no tiene vuelta atrás y que fue esa discusión lo que provocó que Wanda se alejará de él.

Aunque no habló abiertamente sobre la salud de la conductora de Masterchef, aseguró que tiene "información grabada" y dejó entrever dudas sobre una posible enfermedad. "Es mi hija, decir ciertas cosas es muy doloroso. Me quiero mantener cauto. Nosotros sabemos toda la verdad absoluta", concluyó.