La trágica muerte que conmocionó Gran Hermano Chile: "Me voy ahora"

Una angustiante situación se vivió al aire del reality y dejó a todos los participantes sumidos en una gran angustia.

Una tensa situación tuvo lugar en Gran Hermano Chile y generó gran conmoción entre los participantes. El formato del famoso reality ya está en su recta final, pero justo en esta instancia una inesperada muerte golpeó a los concursantes.

En medio de una jornada habitual, la producción convocó a Scarleth Labra al confesionario para tratar un tema urgente. Al cabo de unos minutos, salió llorando y visiblemente conmocionada y empezó a preparar sus cosas para irse de la casa. Sin embargo, sus compañeros no entendían nada y le pidieron explicaciones, pero no esperaban la fuerte declaración de la participante.

Ante la insistencia de sus compañeros, Labra declaró: "Falleció mi abuela, la veía todos los días, ella me crió junto a mi mamá. Me voy ahora". Y aunque si bien la dinámica del programa no permite que se rompa el aislamiento, si se permite que se cuenten estas cosas porque se tratan de situaciones extremas.

Luego de contar con la información, la participante decidió abandonar la casa y, por ende, la competencia, para estar junto a su familia. De esta manera, el reality contó con dos bajas en la semana: el eliminado y Scarleth.

Es oficial: Santiago del Moro confirmó cuándo regresa Gran Hermano

A meses de que finalizara la exitosa temporada 2022 de Gran Hermano, Santiago del Moro dio la primera nota pública y reveló la fecha de regreso de la nueva edición. El conductor brindó el día tan ansiado y profundizó sobre las novedades que diferenciaran este programa de sus temporadas anteriores.

Invitado al stream Fuera de Joda, el cual conducen Julieta Poggio, Lucila "La Tora" Villar, Daniela Celis y Nacho Castañares en el canal de YouTube de Telefe, Del Moro sorprendió con el anuncio. Luego de hablar sobre lo que fue la edición 2022, que coronó a Marcos Ginocchio como ganador, el conductor reveló cuándo volverá el reality a la pantalla chica.

"Gran Hermano vuelve en diciembre del 2023", anunció Santiago luego de abrir un sobre dorado con el comunicado, tal como pasa cuando está el reality en pantalla. De este modo, descartó los rumores de que el canal esperaría hasta el año próximo para lanzar la nueva temporada. Asimismo, también reveló detalles exclusivos de los cambios que habrá.

Entre las modificaciones que habrá en el programa, se destaca el cambio en los gritos que se escuchaban desde afuera. Para que no se intervenga en el juego real y el aislamiento de los participantes, la producción dispuso a que también se hagan gritos falsos para que ninguno tome en cuenta nada que venga del exterior. Por otro lado, Del Moro recalcó que puede que sean más de 18 participantes y que habrá nuevos desafíos y premios.