La Tora expuso lo peor de Romina tras su salida de Gran Hermano: "Se va a saber"

Lucila habló sin tapujos de su relación con la última eliminada y la apuró para mantener un mano a mano fuera de la casa.

Lucila "La Tora" Villar continúa revelando algunas internas de la casa de Gran Hermano pese a haber quedado eliminada por segunda vez hace más de dos semanas. Esta vez, la exparticipante apuntó contra Romina Uhrig, la última eliminada del reality, y aseguró que va a salir "toda la verdad a la luz" sobre ella.

En diálogo con Mañanísima, "La Tora" se anticipó a la jornada de este martes por la noche en Gran Hermano, en donde Romina hablará con los analistas, y aseguró que está a la espera de que Uhrig "dé todas las explicaciones que tiene que dar". "Me va a tener que explicar a mí por qué me bardeó. O sea, eso de que tanto hablaba, la quiero escuchar de su boca, de frente", ejemplificó la exparticipante de 26 años.

En este marco, Lucila profundizó: "Decía que yo no era así, que era un juego. Cómo trataba a mi vieja, cuando ella con su madre tiene un montón de cosas que resolver". Siguiendo esta misma línea, apuntó: "Entonces, con qué moral me viene a hablar a mí, si con su mamá tiene más cosas que resolver que yo".

Enfurecida por el accionar de su excompañera de 35 años, explicó cuál fue el motivo que hizo estallar su bronca. "Me tiraba mala leche cuando estaba nominada para que me vaya", aseguró. Luego, sentenció enojada y convencida: "Todo se va a saber. Si jugó limpio o no".

El desconcertante mensaje de Romina al quedar eliminada de Gran Hermano

Romina Uhrig, una de las favoritas para ganar Gran Hermano, quedó eliminada del juego y traspasó las puertas de la casa al estudio de Telefe en un domingo de mucha ansiedad de cara a la gran final. Pero entre tanta emoción por su salida, la ahora exparticipante soltó un desconcertante comentario a sus compañeros y no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Una vez conocidos los resultados de la noche de eliminación (Julieta fue salvada por el voto del público y Nacho se impuso contra Romina, quien obtuvo un 57,69% de votos negativos) y los "hermanitos" que competirán en la final con Marcos Ginocchio, la exdiputada nacional del Frente de Todos se dispuso a armar sus valijas y despedirse de sus amigos, no sin antes soltar unas últimas palabras que abrieron un picante debate en Twitter.

“Ahí tienen para hacerse las empanadas, ¿eh?”, les dijo Romina con Caramelo en su poder, antes cruzar el portón que la llevaría directo al gran estudio de Telefe. “¡Qué nervios, qué nervios! Los quiero. Disfruten, por favor”, cerró una de las competidoras más afiladas del juego y que más instancias de discusiones abrió (desde largas discusiones entre los analistas sobre su maternidad a los últimos idas y vuelta con "Alfa", veterano jugador que primero fue aliado y luego rival de Romina).entre los tuiteros.

Rápidamente, los usuarios de Twitter empezaron a preguntarse cuál será el destino de Marcos, Julieta y Nacho sin Romina en materia de preparación de la comida, dado que en ella recaían -muchas veces- las tareas de chef. Con memes, burlas y comentarios irónicos, los internautas no dudaron en imaginar distintos futuros posibles para los jugadores restantes: "¿Se fue Romina? ¿Ahora quién va a cocinar en esa casa? Las empanadas no pueden durar tantos días...", "Marcos esta comiendo el picadillo que dejo romina para las empanadas" y "los inútiles que quedaron no pueden agarrase un pan de la bolsa, mirá si van a hacer una empanada" fueron algunas de las intervenciones más divertidas.