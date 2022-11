La Tora apuntó contra Gran Hermano tras la polémica entre Thiago y Agustín: "Hay frases que no salieron"

Lucila "La Tora", reciente eliminada de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe), expuso a la producción con un fuerte reclamo: que protegieron la imagen de Thiago y no mostraron todo el acoso que ejerció sobre Agustín.

Thiago era uno de los más queridos por el público, pero luego del bullying que le hizo a Agustín por su sexualidad, fue repudiado en las redes sociales. Ahora que "La Tora" está afuera, aseguró que en pantalla ni siquiera se mostró la totalidad de lo que le decía a Agustín.

"Igual hay algunas frases que no salieron, perdón. Hay una frase de Thiago que es muy fuerte contra Agustín que yo nunca la escuché en la tele”, declaró Lucila en medio del debate. "¿Cuál? Decila", le pidió Santiago del Moro. "Culo con sueño no tiene dueño. Esa frase fue cuando se puso arriba de Agustín. Se la pasa diciendo en la casa, no es graciosa", sumó la joven.

Gastón Trezeguet, panelista del debate, les dijo a "La Tora", Martina y Juan que estaban "como tres resentidos, sentados bardeando a los que están adentro". "No es de resentidos, es que no a todos se los mide con la misma vara", reclamó Martina. Rápidamente, Del Moro y los panelistas cambiaron de tema, lo cual para muchos televidentes reconfirmó que Thiago recibe un trato especial.

"'La Tora' tiró lo de Thiago con Agustín y todos se hicieron los pelotudos. Ahí tienen al favorito de la producción", se quejó una seguidora de Gran Hermano en Twitter. "'La Tora' acaba de tirar indirectamente sobre el favoritismo hacia Thiago y ni le contestaron, no puede ser tan obvios", comentó otra usuaria, mientras otro seguidor opinó que "Thiago es, sin dudas, el protegido de la producción".

El acoso de Thiago hacia Agustín en Gran Hermano

Todo comenzó semanas atrás, cuando Agustín estaba durmiendo y Thiago se acostó en su cama detrás de él, apoyando su cuerpo contra el suyo. Al día siguiente, le preguntó frente a todos sus compañeros: "¿Qué se siente dormir culito para arriba y que te estén apoyando todos los días?". Mientras algunos televidentes sostuvieron que era solo un chiste, la gran mayoría opinó que eso contaba como acoso, especialmente porque Agustín estaba dormido y no podía defenderse.

"Thiago está acosando sexualmente a Agustín. Se metió en su cama, lo toca y sus comentarios son violentos y sexuales. Es homofóbico y violento, debe ser sancionado", comentó un usuario de Twitter. Por otro lado, muchos opinaron que Thiago tiene impunidad por su historia de vida: "Basta de Thiago, se cree que por su historia no lo vamos a sacar. Está confundidísimo el chabón, fue acoso lo que hizo", opinó otra persona. Cabe destacar que desde que ocurrió este episodio, Thiago dejó de aparecer tanto en cámara, lo cual despertó la teoría de que la producción lo estaba protegiendo.