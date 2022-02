La tajante decisión de Lionel Messi que dejó mal parada a Lali Espósito

Leo Messi hizo una inesperada movida después de que Lali Espósito contara una vergonzosa anécdota que vivió con él.

Lali Espósito estuvo como invitada en el programa español El Hormiguero y contó frente a las cámaras una situación vergonzosa que había vivido con Leo Messi en sus redes sociales. La anécdota generó muchas risas y se volvió viral durante días, pero ahora, Leo tomó una contundente decisión: dejó de seguirla en Instagram.

Lo que Lali había contado es que tenía a Messi en su lista de “mejores amigos”, una sección que ofrece la aplicación para subir fotos y videos en las historias para que solamente un grupo pequeño de seguidores pueda verlo. En el caso de Lali, armó esta lista para subir videos graciosos sin sentirse juzgada por desconocidos. En esta ocasión, ella había subido un video gracioso gritando con sus amigos y Messi lo vio.

El periodista Ángel de Brito notó que el futbolista la había dejado de seguir y publicó una captura de pantalla para mostrarlo. Debajo, escribió: “¿Qué pasó acá?”. No hay una explicación evidente de por qué Messi habría hecho esto, ya que según contó Espósito, el contenido que subía a “mejores amigos” era simplemente videos divertidos.

Los internautas formularon varias teorías al respecto. Mientras algunos opinaron que quizás la esposa de Messi, Antonela Rocuzzo, se habría enojado por haberlo puesto en la lista, los fans de Lali aseguraron que Messi nunca la había seguido, sino que simplemente Lali lo había puesto en “mejores amigos” y que él vio la historia sin seguirla. Hasta ahora, esa es la teoría que más fuerza cobró en Twitter. Sin embargo, hay algo que todavía no cierra: al contar la anécdota en el programa, Lali le había pedido que por favor no dejara de seguirla en Instagram.

La historia de Instagram que subió Lali Espósito a “mejores amigos” y que Leo Messi vio

“Yo tengo una lista de ‘mejores amigos’ porque tengo un humor ácido y a veces jodo con cosas que digo: ‘Entre 10 millones de personas, no quiero ofender a nadie ni que nadie diga '¿Qué le pasa a esta loca?’ Entonces subí una cosa graciosa y bizarra sobre mi vida, jodiendo con un amigo””, comenzó. De repente, notó que la estrella del fútbol había visto su video. “De pronto veo que lo había visto Leo Messi. Yo lo agregué a ‘mejores amigos’, pero me dio un poco de cosa que Leo vea mi cara social con mis amigos ahí gritando. No iba en pedo, pero parece que estoy en pedo todo el rato”, bromeó la exestrella de Casi Ángeles.

Por último, le hizo un pedido de disculpas y le pidió específicamente que no dejara de seguirla: “Yo lo agregué porque dije: ‘¿Cómo no voy a tener en ‘mejores amigos’ a mi compatriota y número uno del mundo?’. Y dije: ‘Ay, Leo. Te juro que no soy así todo el rato, te quiero’. Así que Leo, si pensás que no estoy bien tenés razón, pero no me dejes de seguir’”.